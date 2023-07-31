Faizsiz evlilik kredisi son durum: Çıktı mı, ne zaman çıkacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, hangi bankalar verecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Bu kapsamda "evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, kredi veren bankalar hangileri, yaş sınırı ve şartları nasıl?" soruları gündeme taşındı. Söz, nişan, çeyiz, düğün, balayı vb. harcamalarını yapacak olan vatandaşlara ilaç gibi gelecek olan bu kampanya ile ilgili detaylar şimdilerde oldukça merak ediliyor. Peki, evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, kredi veren bankalar hangileri, yaş sınırı ve şartları nasıl? İşte milyonları ilgilendiren kampanyanın detayları.