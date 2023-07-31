Faizsiz evlilik kredisi son durum: Çıktı mı, ne zaman çıkacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, hangi bankalar verecek?

Evlilik kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerin araştırmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti seçim beyannamesi kapsamında vaatlerini duyurmuş bunlardan en çok ilgi göreni ise gençlere sağlanacak bu kredi paketi olmuştu. Yapılan açıklamalar doğrultusunda yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli kredinin sağlanacağı bildirilmişti. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Evlilik kredisi başvuru şartları neler, hangi bankalar verecek? İşte evlilik kredisiyle ilgili merak edilen o detaylar.