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Haberler Fotohaber Faizsiz evlilik kredisi son durum: Çıktı mı, ne zaman çıkacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, hangi bankalar verecek?
Giriş Tarihi: 31.07.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 09:10

Faizsiz evlilik kredisi son durum: Çıktı mı, ne zaman çıkacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, hangi bankalar verecek?

Evlilik kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerin araştırmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti seçim beyannamesi kapsamında vaatlerini duyurmuş bunlardan en çok ilgi göreni ise gençlere sağlanacak bu kredi paketi olmuştu. Yapılan açıklamalar doğrultusunda yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli kredinin sağlanacağı bildirilmişti. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Evlilik kredisi başvuru şartları neler, hangi bankalar verecek? İşte evlilik kredisiyle ilgili merak edilen o detaylar.

Faizsiz evlilik kredisi son durum: Çıktı mı, ne zaman çıkacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, hangi bankalar verecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Bu kapsamda "evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, kredi veren bankalar hangileri, yaş sınırı ve şartları nasıl?" soruları gündeme taşındı. Söz, nişan, çeyiz, düğün, balayı vb. harcamalarını yapacak olan vatandaşlara ilaç gibi gelecek olan bu kampanya ile ilgili detaylar şimdilerde oldukça merak ediliyor. Peki, evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, kredi veren bankalar hangileri, yaş sınırı ve şartları nasıl? İşte milyonları ilgilendiren kampanyanın detayları.

Faizsiz evlilik kredisi son durum: Çıktı mı, ne zaman çıkacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, hangi bankalar verecek?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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Faizsiz evlilik kredisi son durum: Çıktı mı, ne zaman çıkacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, hangi bankalar verecek?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Faizsiz evlilik kredisi son durum: Çıktı mı, ne zaman çıkacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, hangi bankalar verecek?

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Faizsiz evlilik kredisi son durum: Çıktı mı, ne zaman çıkacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, hangi bankalar verecek?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

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