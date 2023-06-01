SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 bekleniyor! Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, ne zaman ve kimler alabilecek?

DEVLET DESTEKLİ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.