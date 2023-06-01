Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:31
Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
10:31
SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI 2023 bekleniyor! Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, ne zaman ve kimler alabilecek?
Haziran ayının gelmesiyle birlikte düğün, nikah işlemleri artmaya çoğalırken düğün hazırlığı yapan binlerce vatandaş evlilik kredisinden faydalanmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesinde yer alan faizsiz evlilik kredisi ile yeni evlilikleri teşvik etmek ve bu süreçte devlet desteğinde bulunmak için kolları sıvamıştı. %0 faizli yani faizsiz evlilik kredisi haberi bu süreçteki gelin ve damat adaylarını sevindirmişti. "150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı, başvuru şartları neler?" bu bağlamda en çok merak edilen soruların başında geliyor. İşte, 48 ay vadeli evlilik kredisi şartları ve başvuruların başlayacağı o tarih…