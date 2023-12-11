FARUK KOCA KİMDİR? MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kaç yaşında, nereli?

11 Aralık 2023 Pazartesi günü oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca gündeme geldi. Faruk Koca ile ilgili detaylar merak edilerek Faruk Koca kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorulara cevap aranıyor. FARUK KOCA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca biyografisi ve tüm detaylar şöyle; Faruk Koca, (d. 1964, Derekışla, Bala, Ankara), Türk siyasetçi. Lise mezunudur. Serbest Ticaret, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır. MKE Ankaragücü'nde başkanlık yapmaktadır. KAYNAK: VIKIPEDIA