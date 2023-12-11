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Haberler Fotohaber FARUK KOCA KİMDİR? MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 11.12.2023 22:35 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 22:35

FARUK KOCA KİMDİR? MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kaç yaşında, nereli?

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında gündeme gelerek Faruk Koca kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Faruk Koca kimdir? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

FARUK KOCA KİMDİR? MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kaç yaşında, nereli?

11 Aralık 2023 Pazartesi günü oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca gündeme geldi. Faruk Koca ile ilgili detaylar merak edilerek Faruk Koca kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorulara cevap aranıyor.

FARUK KOCA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca biyografisi ve tüm detaylar şöyle;

FARUK KOCA KİMDİR? MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kaç yaşında, nereli?

Faruk Koca, (d. 1964, Derekışla, Bala, Ankara), Türk siyasetçi.

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FARUK KOCA KİMDİR? MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kaç yaşında, nereli?

Lise mezunudur. Serbest Ticaret, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır.

FARUK KOCA KİMDİR? MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kaç yaşında, nereli?

Evli ve dört çocuk babasıdır. MKE Ankaragücü'nde başkanlık yapmaktadır.

KAYNAK: VIKIPEDIA

FARUK KOCA KİMDİR? MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kaç yaşında, nereli?
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