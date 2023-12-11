Giriş Tarihi: 11.12.2023 22:35 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 22:35

FARUK KOCA KİMDİR? MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kaç yaşında, nereli?

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında gündeme gelerek Faruk Koca kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Faruk Koca kimdir? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.