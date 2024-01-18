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Haberler Fotohaber Fatih Mehmet Kocaispir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fatih Mehmet Kocaispir'in hayatı ve biyografisi
Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 11:56

Fatih Mehmet Kocaispir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fatih Mehmet Kocaispir'in hayatı ve biyografisi

Fatih Mehmet Kocaispir AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği ve Adana Gençlik Kolları kurucu İl Başkanlığı yaptı. 2004 yerel seçimlerinde Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Kocaispir, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevinde bulundu. Peki, Fatih Mehmet Kocaispir kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte, biyografisi ve yaşamı hakkında…

Fatih Mehmet Kocaispir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fatih Mehmet Kocaispir’in hayatı ve biyografisi

Fatih Mehmet Kocaispir hayatı ve siyasi yaşamı ile merak ediliyor. 2000 yılından bu yana Adana Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapan Kocaispir hakkında kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt arıyor. İşte, Fatih Mehmet Kocaispir'in biyografisi ve hakkında merak edilenler!

Fatih Mehmet Kocaispir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fatih Mehmet Kocaispir’in hayatı ve biyografisi

FATİH MEHMET KOCAİSPİR KİMDİR?

Fatih Mehmet Kocaispir, 1975 yılında Kadirli'de doğdu.

Kadirli İmam-Hatip Lisesi'nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu.

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Fatih Mehmet Kocaispir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fatih Mehmet Kocaispir’in hayatı ve biyografisi

FATİH MEHMET KOCAİSPİR HAYATI

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Fatih Mehmet Kocaispir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fatih Mehmet Kocaispir’in hayatı ve biyografisi

FATİH MEHMET KOCAİSPİR KARİYERİ VE SİYASİ GEÇMİŞİ

Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği ve Adana Gençlik Kolları kurucu İl Başkanlığı, 2004 yerel seçimlerinde Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Kocaispir, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

Fatih Mehmet Kocaispir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fatih Mehmet Kocaispir’in hayatı ve biyografisi
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