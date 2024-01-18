Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
11:56
Fatih Mehmet Kocaispir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Fatih Mehmet Kocaispir'in hayatı ve biyografisi
Fatih Mehmet Kocaispir AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği ve Adana Gençlik Kolları kurucu İl Başkanlığı yaptı. 2004 yerel seçimlerinde Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Kocaispir, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevinde bulundu. Peki, Fatih Mehmet Kocaispir kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte, biyografisi ve yaşamı hakkında…