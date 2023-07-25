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Haberler Fotohaber 2023 Temmuz ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur, beklenti ne yönde? ABD Merkez Bankası toplantı takvimi
Giriş Tarihi: 25.07.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 10:43

2023 Temmuz ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur, beklenti ne yönde? ABD Merkez Bankası toplantı takvimi

FED toplantısı takvimi uygulanmaya devam ediyor. Yeni toplantı için piyasalarda bekleyiş başladı. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları yanıt arıyor. 2023 Temmuz ayı faiz kararını açıklayacak Başkan Jerome Powell açıklaması takip ediliyor. Altın fiyatları, kripto para ve döviz başta olmak üzere birçok ekonomi alanında etkili olması beklenen ABD Merkez Bankası faiz kararı beklentisi araştırılıyor. Yatırımcılar FED faiz kararı açıklamasını bekliyor. Peki, FED faiz kararı ne olur? İşte, tüm merak edilenler…

2023 Temmuz ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur, beklenti ne yönde? ABD Merkez Bankası toplantı takvimi

FED geçtiğimiz toplantıdan politika faizini son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutma kararı ile çıkmıştı. Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur araştırılıyor. Başkanı Powell, enflasyon hedefine ulaşmak amaçlı ek faiz artırımına gideceklerine dair açıklamalarda bulunmuştu. ABD Merkez Bankası faizi öncesinde piyasalarda hareketlilik başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, FED toplantısı tarihi ve saati!

2023 Temmuz ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur, beklenti ne yönde? ABD Merkez Bankası toplantı takvimi

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Kararın 26 Temmuz'da paylaşılması bekleniyor.

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2023 Temmuz ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur, beklenti ne yönde? ABD Merkez Bankası toplantı takvimi

ABD'de gözler büyüme verisine çevrildi

ABD'de pay piyasaları, açıklanan makroekonomik veriler ve şirketlerin finansal sonuçlarından gelen karışık sonuçlarla haftayı karışık seyirle tamamladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptığı açıklamalarda, ABD'de büyümenin yavaşladığını ancak iş gücü piyasasının oldukça güçlü olmaya devam ettiğini belirterek, bir resesyon beklemediğini kaydetti.

2023 Temmuz ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur, beklenti ne yönde? ABD Merkez Bankası toplantı takvimi

Yellen, Çin'e uygulanan tarifelerin "kısasa kısas" olmadığını ifade ederek, ABD'nin ulusal güvenliğini sağlamada ihracat kontrollerinin önemine işaret etti.

Öte yandan, ülkede açıklanan verilere göre, New York Fed imalat endeksi, temmuzda 1,1 ile beklentileri aştı. Böylece endeks, 2 ay üst üste tahminlerin üzerinde bir performans gösterdi.

2023 Temmuz ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur, beklenti ne yönde? ABD Merkez Bankası toplantı takvimi

Fed New York Şubesi, Tüketici Beklentileri Anketi kapsamında 4 ayda bir yapılan Krediye Erişim Anketi'nin bulgularını paylaştı. Buna göre, her türlü krediye yönelik başvuru oranı yüzde 40,9'dan yüzde 40,3'e gerileyerek Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Temmuz ile biten haftada 228 bine gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesine indi. Ülkede, ikinci el konut satışları, haziranda aylık yüzde 3,3 azalarak 5 ayın düşük seviyesine geriledi.

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