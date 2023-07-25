2023 Temmuz ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur, beklenti ne yönde? ABD Merkez Bankası toplantı takvimi

FED toplantısı takvimi uygulanmaya devam ediyor. Yeni toplantı için piyasalarda bekleyiş başladı. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları yanıt arıyor. 2023 Temmuz ayı faiz kararını açıklayacak Başkan Jerome Powell açıklaması takip ediliyor. Altın fiyatları, kripto para ve döviz başta olmak üzere birçok ekonomi alanında etkili olması beklenen ABD Merkez Bankası faiz kararı beklentisi araştırılıyor. Yatırımcılar FED faiz kararı açıklamasını bekliyor. Peki, FED faiz kararı ne olur? İşte, tüm merak edilenler…