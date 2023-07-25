2023 Temmuz ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur, beklenti ne yönde? ABD Merkez Bankası toplantı takvimi

Fed New York Şubesi, Tüketici Beklentileri Anketi kapsamında 4 ayda bir yapılan Krediye Erişim Anketi'nin bulgularını paylaştı. Buna göre, her türlü krediye yönelik başvuru oranı yüzde 40,9'dan yüzde 40,3'e gerileyerek Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Temmuz ile biten haftada 228 bine gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesine indi. Ülkede, ikinci el konut satışları, haziranda aylık yüzde 3,3 azalarak 5 ayın düşük seviyesine geriledi.