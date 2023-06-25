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Haberler Fotohaber GAZİ KOŞUSU 2023 PROGRAMI || 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 07:45

GAZİ KOŞUSU 2023 PROGRAMI || 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gazi Koşusu ne zaman 2023 sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını geçtiğimiz sene Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan at kazandı. Bu yıl 97. düzenlenecek olan Gazi Koşusu'nda toplam 22 at yarışacak. İstanbul Bakırköy Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak olan tarihi koşu, yılın en önemli yarışı olarak görülüyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacak? İşte Gazi Koşusu programı 2023

GAZİ KOŞUSU 2023 PROGRAMI || 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gazi Koşusu 2023 ne zaman, saat kaçta sorusu araştırılıyor. 97. Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri düzenlenen Gazi Koşusu programı bu yıl için belli oldu. Gazi koşusu ödülü bu yıl 5 milyon TL olmuş durumda. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte konu hakkında detaylar

GAZİ KOŞUSU 2023 PROGRAMI || 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN 2023?

Bu yıl 97.'si düzenlenen Gazi Koşusu 25 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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GAZİ KOŞUSU 2023 PROGRAMI || 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİ KOŞUSU NEREDE KOŞULACAK?

17.15 Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 97 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek.

GAZİ KOŞUSU 2023 PROGRAMI || 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 5.000.000 TL olarak belirlendi. 97. Gazi Koşusu'nda ikinciye 2.000.000 TL, üçüncüye 1.000.000 TL, dördüncüye 500.000 TL ve beşinciye ise 250.000 TL ikramiye dağıtılacak.

GAZİ KOŞUSU 2023 PROGRAMI || 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 7.848.000 TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 9.285.000 TL'ye ulaşacak.

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