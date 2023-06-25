Giriş Tarihi: 25.06.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 07:45

GAZİ KOŞUSU 2023 PROGRAMI || 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gazi Koşusu ne zaman 2023 sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını geçtiğimiz sene Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan at kazandı. Bu yıl 97. düzenlenecek olan Gazi Koşusu'nda toplam 22 at yarışacak. İstanbul Bakırköy Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak olan tarihi koşu, yılın en önemli yarışı olarak görülüyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacak? İşte Gazi Koşusu programı 2023