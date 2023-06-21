Giriş Tarihi: 21.06.2023 14:03
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
14:03
GAZİANTEP'TE AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU: 21 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi... Gaziantep deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Gaziantep Atalar- Şehit Kamil merkezli bir deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş afeti sonrası paniğe kapılan vatandaşlar az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri 21 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Gaziantep deprem son dakika gelişmeleri...