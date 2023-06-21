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Haberler Fotohaber GAZİANTEP'TE AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU: 21 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 14:03

GAZİANTEP'TE AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU: 21 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi... Gaziantep deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Gaziantep Atalar- Şehit Kamil merkezli bir deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş afeti sonrası paniğe kapılan vatandaşlar az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri 21 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Gaziantep deprem son dakika gelişmeleri...

GAZİANTEP’TE AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU: 21 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Gaziantep'te deprem meydana geldi. Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerindeki şehirlerde yaşayan vatandaşlar her gün irili ufaklı sallantılarla karşılaşıyor. Türkiye'nin deprem kuşağında yer almasından dolayı ülke genelinde her gün çokça kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanıyor. Son dakika Gaziantep merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada vatandaşlar Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 21 Haziran 2023 Gaziantep deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

GAZİANTEP’TE AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU: 21 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: GAZİANTEP'TE KORKUTAN DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre; Gaziantep'de bugün 12.24'de Atalar- Şehit Kamil merkezli bir deprem meydana geldi.

Yerin 4.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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GAZİANTEP’TE AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU: 21 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

ATALAR- ŞEHİT KAMİL DEPREM (GAZIANTEP)

21.06.2023

12:24:27

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 4.2 km

GAZİANTEP’TE AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU: 21 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

GAZİANTEP’TE AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU: 21 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Gaziantep’te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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