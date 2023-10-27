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Haberler Fotohaber Gazze Kara Harekatı Son Dakika: Katil İsrail Gazze’de kara harekatı mı başlattı? İşte Gazze’de son durum
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:34 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:34

Gazze Kara Harekatı Son Dakika: Katil İsrail Gazze’de kara harekatı mı başlattı? İşte Gazze’de son durum

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı vahşetin ardı arkası kesilmiyor. 7 Ekim olaylarının ardından başlayan olaylarda kana susayan katil İsrail Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava ve kara harekatlarında kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden binlerce kişiyi hayattan kopardı. Son rakamlara göre savaşın başlamasından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen saniye artarken İsrail, Gazze'ye yönelik bugüne kadarki en yoğun bombardımanlardan birini gerçekleştiriyor. Peki, İsrail Gazze'de kara harekatı mı başlattı? Gazze'de son durum ne, kaç kişi öldü? İşte, Gazze'de son durum...

Gazze Kara Harekatı Son Dakika: Katil İsrail Gazze’de kara harekatı mı başlattı? İşte Gazze’de son durum

Son dakika Filistin haberleri yakından takip ediliyor. Katil İsrail'in Gazze' ye yönelik soykırımı 20. gününde devam ediyor. Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu. Peki, İsrail Gazze'ye kara harekâtı mı başlattı? Gazze'de son durum ne, kaç kişi öldü? İşte, Gazze'de son durum...

Gazze Kara Harekatı Son Dakika: Katil İsrail Gazze’de kara harekatı mı başlattı? İşte Gazze’de son durum

İSRAİL KARA GÜÇLERİ GAZZE'YE GİRDİ!

İsrail Ordu Sözcüsü ise, kara kuvvetlerinin bu gece Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişlettiğini söyledi.

Gazze'yi karanlığa gömen, hastaneleri enerji ve yakıttan mahrum bırakan İsrail yeni bir katliama daha girişiyor. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik en ağır bombardımanlardan birini gerçekleştiriyor.

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Gazze Kara Harekatı Son Dakika: Katil İsrail Gazze’de kara harekatı mı başlattı? İşte Gazze’de son durum

Filistin Başbakanı Iştiyye, "Gazze Şeridi'yle iletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir." dedi.

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Hastings, "Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı." açıklamasında bulundu.

Gazze Kara Harekatı Son Dakika: Katil İsrail Gazze’de kara harekatı mı başlattı? İşte Gazze’de son durum

İLETİŞİM HİZMETLERİNİ KESTİLER!

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti." denildi.

Gazze Kara Harekatı Son Dakika: Katil İsrail Gazze’de kara harekatı mı başlattı? İşte Gazze’de son durum

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile olan hatlar, kuleler ve ağlar üzerindeki yoğun bombardımanı sırasında sabit hat, kablosuz ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesintiye uğradığı kaydedildi.

Filistin'de hizmet veren Ooredoo telekomünikasyon şirketi de cuma akşamı itibarıyla Gazze Şeridi'nde cep telefonu hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

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