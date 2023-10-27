Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:34 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:34

Gazze Kara Harekatı Son Dakika: Katil İsrail Gazze’de kara harekatı mı başlattı? İşte Gazze’de son durum

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı vahşetin ardı arkası kesilmiyor. 7 Ekim olaylarının ardından başlayan olaylarda kana susayan katil İsrail Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava ve kara harekatlarında kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden binlerce kişiyi hayattan kopardı. Son rakamlara göre savaşın başlamasından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen saniye artarken İsrail, Gazze'ye yönelik bugüne kadarki en yoğun bombardımanlardan birini gerçekleştiriyor. Peki, İsrail Gazze'de kara harekatı mı başlattı? Gazze'de son durum ne, kaç kişi öldü? İşte, Gazze'de son durum...