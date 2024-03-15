GELİNİM MUTFAKTA 15 MART || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin hangisi?

Bugün 1345. Bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün bilezikleri kazanan gelin kim olacak, kim elenecek?