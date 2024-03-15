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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 15 MART || Gelinim Mutfakta 'da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin hangisi?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:53

GELİNİM MUTFAKTA 15 MART || Gelinim Mutfakta 'da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin hangisi?

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 15 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA 15 MART || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin hangisi?

Bugün 1345. Bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün bilezikleri kazanan gelin kim olacak, kim elenecek?

GELİNİM MUTFAKTA 15 MART || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin hangisi?

GELİNİM MUTFAKTA 1345. BÖLÜM

Aleyna'nın istekleri, Songül Hanım'ı canında bezdiriyor! Bugün hafta finali oynanacak. Bir kişi bileziklerin sahibi olacakken bir kişi de yarışmaya veda edecek.

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GELİNİM MUTFAKTA 15 MART || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin hangisi?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelini henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 15 MART || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin hangisi?

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?

Haftanın en yüksek puanını alarak on altın bileziği kazanan gelini henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 15 MART || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin hangisi?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Tadım henüz sonlanmadığı için puan durumu belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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