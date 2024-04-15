Gelinim Mutfakta 15 Nisan Pazartesi sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, o isim!

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde heyecan dorukta! Her hafta finalinde 10 altın bilezik veren yarışma, hafta içi her gün Nursel Ergin'in yorumuyla ekranlara geliyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı? İşte, 15 Nisan puan durumu!