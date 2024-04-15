Giriş Tarihi: 15.04.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
15:48
Gelinim Mutfakta 15 Nisan Pazartesi sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, o isim!
Gelinim Mutfakta 15 Nisan Pazartesi sonuçları yakından takip ediliyor. 1366. Bölüm ile ekrana gelen yeni bölümde gelinler kıyasıya mücadele ederken, kayınvalideler de aynı şekilde doğru tadım yaparak kendi gelinini bulmaya çalışıyor. Peki, 15 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün özeti ve kazanan ismi!