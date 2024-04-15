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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta 15 Nisan Pazartesi sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, o isim!
Giriş Tarihi: 15.04.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 15:48

Gelinim Mutfakta 15 Nisan Pazartesi sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, o isim!

Gelinim Mutfakta 15 Nisan Pazartesi sonuçları yakından takip ediliyor. 1366. Bölüm ile ekrana gelen yeni bölümde gelinler kıyasıya mücadele ederken, kayınvalideler de aynı şekilde doğru tadım yaparak kendi gelinini bulmaya çalışıyor. Peki, 15 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün özeti ve kazanan ismi!

Gelinim Mutfakta 15 Nisan Pazartesi sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, o isim!

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde heyecan dorukta! Her hafta finalinde 10 altın bilezik veren yarışma, hafta içi her gün Nursel Ergin'in yorumuyla ekranlara geliyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı? İşte, 15 Nisan puan durumu!

Gelinim Mutfakta 15 Nisan Pazartesi sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, o isim!

GELİNİM MUTFAKTA 15NİSAN || 1366. BÖLÜM FRAGMANI

Gelinim Mutfakta 1366. bölümde stüdyoya sürpriz bir şekilde eşek geliyor ve kahkahalar havada uçuşuyor!

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Gelinim Mutfakta 15 Nisan Pazartesi sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, o isim!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 15 Nisan Pazartesi yayınında çeyrek altını kazanan gelini belirlemek için kuraya gidildi. Yeşim ve Aleyna arasında gerçekleşen kuranın kazananı ALEYNA oldu.

Gelinim Mutfakta 15 Nisan Pazartesi sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, o isim!

GELİNİM MUTFAKTA 15 NİSAN PUAN DURUMU

  • YEŞİM 16
  • ALEYNA 16
  • DAMLA 10
  • SEDA 7
Gelinim Mutfakta 15 Nisan Pazartesi sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, o isim!
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