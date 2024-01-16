GELİNİM MUTFAKTA 16 OCAK || Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında kıran kırana mücadele devam ediyor. Gelinlerin yemek yaparak yarıştığı, kayınvalidelerin ise yemekleri tadarak gelininin bulmaya çalıştığı formatta, en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altın kazanıyor. Haftanın finalinde toplana puanlara göre birinci belirleniyor ve 10 altın bilezik sahibi oluyor. Peki, günün kazananı kim oldu, çeyrek altını kim aldı?