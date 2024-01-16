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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 16 OCAK || Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 12:53

GELİNİM MUTFAKTA 16 OCAK || Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

Kanal D'de yayınlanan gündüz kuşağı yarışması haftanın ikinci gününde, kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ilk gününde yarışmaya dahil olan yeni gelin adayı ve kayınvalidesi yarışmaya farklı bir giriş yaptı. İzleyenleri şoke eden yeni kayınvalide gündem olurken, bugün yayınlanan bölümde tartışmalar sürüyor. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 16 OCAK || Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında kıran kırana mücadele devam ediyor. Gelinlerin yemek yaparak yarıştığı, kayınvalidelerin ise yemekleri tadarak gelininin bulmaya çalıştığı formatta, en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altın kazanıyor. Haftanın finalinde toplana puanlara göre birinci belirleniyor ve 10 altın bilezik sahibi oluyor. Peki, günün kazananı kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 16 OCAK || Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 15 Ocak Pazartesi günü çeyrek altını kazanan gelin Selda olurken, 16 Ocak tarihli yayında kazanan isim henüz açıklanmadı.

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GELİNİM MUTFAKTA 16 OCAK || Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 1-5 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 16 OCAK || Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 1-5 Ocak hafta finalinde elenen isim Gülenay gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 16 OCAK || Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 16 OCAK PUAN DURUMU

Günün puan duurmu henüz açıklanmadı!

Yeşim gelin:

Selda gelin:

Tuğba gelin:

Filiz gelin:

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