Giriş Tarihi: 16.01.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
12:53
GELİNİM MUTFAKTA 16 OCAK || Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün özeti ve puan durumu!
Kanal D'de yayınlanan gündüz kuşağı yarışması haftanın ikinci gününde, kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ilk gününde yarışmaya dahil olan yeni gelin adayı ve kayınvalidesi yarışmaya farklı bir giriş yaptı. İzleyenleri şoke eden yeni kayınvalide gündem olurken, bugün yayınlanan bölümde tartışmalar sürüyor. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, günün puan durumu!