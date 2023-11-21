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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM | Gelinim Mutfakta 'da bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı?
Giriş Tarihi: 21.11.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 11:30

GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM | Gelinim Mutfakta 'da bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı?

Gelinim Mutfakta bugün çeyrak altını kim aldı? Kanal-D ekranlarının sevilen yarışmasında bugün neler yaşandı, kaçıranlar ve izleyemeyenler merak ediyor. Nursel Engin'in renkli sunumuyla gelin ve kayınvalidelerin bir arada yarıştığı programda her gün yeni tarifler yapan gelinler, kayınvalidelere beğendirmek için yarışıyor ve alınan puanlarla yemekler derecelendiriliyor. Peki, Gelinim Mutfakta 'da bugün kim birinci oldu? Eglinim Mutfakta 21 Kasım çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM | Gelinim Mutfakta ’da bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı?

Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta'da kim birinci olacak? Her gün farklı yemek tarifleriyle yarışan gelinler, aldıkları puanlarla haftanın finalinde 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Haftanın ilk 4 gününde her gün çeyrek altın kazanarak puanları toplayan gelinlerden, en yüksek puanı alan gelin haftanın finalinde kazanan gelin adayı oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 'da bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta'da bugün kazanan isim...

GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM | Gelinim Mutfakta ’da bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYRAK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kazanan isim kim oldu henüz açıklanamadı. Dün kazanan isim ise Yeşim oldu!

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GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM | Gelinim Mutfakta ’da bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 21 Kasım puan durumu henüz açıklanmadı. 20 Kasım'ın puan durumu ise şöyle;

YEŞİM: 19

GİZEM: 17

ALEYNA: 9

TUĞBA: 8

GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM | Gelinim Mutfakta ’da bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı?
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GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM | Gelinim Mutfakta ’da bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı?
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