GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM | Gelinim Mutfakta ’da bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı?

Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta'da kim birinci olacak? Her gün farklı yemek tarifleriyle yarışan gelinler, aldıkları puanlarla haftanın finalinde 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Haftanın ilk 4 gününde her gün çeyrek altın kazanarak puanları toplayan gelinlerden, en yüksek puanı alan gelin haftanın finalinde kazanan gelin adayı oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 'da bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta'da bugün kazanan isim...