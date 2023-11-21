Giriş Tarihi: 21.11.2023 11:29
Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
11:30
GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM | Gelinim Mutfakta 'da bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı?
Gelinim Mutfakta bugün çeyrak altını kim aldı? Kanal-D ekranlarının sevilen yarışmasında bugün neler yaşandı, kaçıranlar ve izleyemeyenler merak ediyor. Nursel Engin'in renkli sunumuyla gelin ve kayınvalidelerin bir arada yarıştığı programda her gün yeni tarifler yapan gelinler, kayınvalidelere beğendirmek için yarışıyor ve alınan puanlarla yemekler derecelendiriliyor. Peki, Gelinim Mutfakta 'da bugün kim birinci oldu? Eglinim Mutfakta 21 Kasım çeyrek altını kim aldı?