Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
11:58
Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu belli oluyor! 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde gelin adayları kıyasıya mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor. Tüm hafta gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise tadım yaparak derecelendirdiği yemekler hafta finalinde 10 altın bilezik kazanmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, 22 Şubat Perşembe günün özeti ve puan durumu!