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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu belli oluyor! 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:58

Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu belli oluyor! 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde gelin adayları kıyasıya mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor. Tüm hafta gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise tadım yaparak derecelendirdiği yemekler hafta finalinde 10 altın bilezik kazanmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, 22 Şubat Perşembe günün özeti ve puan durumu!

Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu belli oluyor! 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu başta Nursel Ergin olmak üzere, kayınvalidelerin de verdiği puanlar ile belli oluyor. Günün en yüksek puanını alan gelin adayı hem çeyrek altın kazanıyor, hem de hafta finalinde verilecek olan 10 altın bileziği kazanmaya hak kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu belli oluyor! 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 1329. BÖLÜM | 22 ŞUBAT

Gelinim Mutfakta 1329. bölümde Gizemli bir mesaj yüzünden herkes zan altında kalıyor!

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Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu belli oluyor! 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan gelin; TUĞBA,

Haftanın ikinci gününde kazanan; GÖZDE,

Haftanın üçüncü gününde; YEŞİM,

Gelinim Mutfakta'da kıyasıya gerçekleşen mücadele sonucunda haftanın dördüncü gününde çeyrek altın kazanan gelin henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu belli oluyor! 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 22 Şubat 2024 puan durumu henüz belli olmadı!

  • YEŞİM
  • ŞAFAK
  • GÖZDE
  • TUĞBA
Gelinim Mutfakta 22 Şubat puan durumu belli oluyor! 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?
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