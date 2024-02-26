Giriş Tarihi: 26.02.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
12:02
Gelinim Mutfakta 26 Şubat Puan durumu | Elti-gelin yarışmacı oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yeni bölümde yarışmaya yeni isimler dahil oldu. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda bir ilk oldu. Yeni katılan yarışmacılar elti ve gelin olarak yarışmaya dahil oldu. Bu durum yarışma gidişatında nasıl olacak merak konusu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, 26 Şubat günün özeti ve puan durumu!