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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta 26 Şubat Puan durumu | Elti-gelin yarışmacı oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?
Giriş Tarihi: 26.02.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 12:02

Gelinim Mutfakta 26 Şubat Puan durumu | Elti-gelin yarışmacı oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yeni bölümde yarışmaya yeni isimler dahil oldu. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda bir ilk oldu. Yeni katılan yarışmacılar elti ve gelin olarak yarışmaya dahil oldu. Bu durum yarışma gidişatında nasıl olacak merak konusu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, 26 Şubat günün özeti ve puan durumu!

Gelinim Mutfakta 26 Şubat Puan durumu | Elti-gelin yarışmacı oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yeni yarışmacılar ile kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta finalinde elenen isim Tuğba olmuştu. Ancak Gözde elinde olmayan sebepler nedeniyle yarışmadan çekilme kararı aldığını açıklayarak yarışmaya veda eden gelin olmuştu. Peki, 26 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 26 Şubat Puan durumu | Elti-gelin yarışmacı oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 1331. BÖLÜM || 26 ŞUBAT

1331. bölümde Gelinim Mutfakta'ya yeni bir yarışmacı katılıyor!

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Gelinim Mutfakta 26 Şubat Puan durumu | Elti-gelin yarışmacı oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yüksek puan alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı!

Gelinim Mutfakta 26 Şubat Puan durumu | Elti-gelin yarışmacı oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YARIŞMACILARI

  • GÖZDE
  • ŞAFAK
  • YEŞİM
  • TUĞBA
Gelinim Mutfakta 26 Şubat Puan durumu | Elti-gelin yarışmacı oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?
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