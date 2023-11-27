GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM || Bugün Gelinim Mutfakta ’da çeyrek altını kim kazandı?

Kanal- D ekranlarının gündüz kuşağının en çok sevilen yarışmaları arasında yer alan, Nursel Ergin'in renkli sunumuyla izleyicinin severek takip ettiği Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde kıyasıya mücadele kaldığı yerden devam edecek. Haftanın finalinde elemenin yaşandığı ve yeni haftada, yeni yarışmacıların dahil olduğu programda günün birincisi kim olacak merak ediliyor. Peki, 27 Kasım Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?