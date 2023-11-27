Giriş Tarihi: 27.11.2023 11:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
11:58
GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM || Bugün Gelinim Mutfakta 'da çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta çeyrek altın hafta içi her gün sahibini buluyor. Geçtiğimiz haftanın finalinde yapılan elemede yarışmaya veda eden gelin Gizem olmuştu. Haftanın ilk gününde ise Gelinim Mutfakta'da yeni gelin adayı ve kayınvalide dahil olacak. 4 Gelin adayı ve kayınvalideleri bugün yarışmada kıyasıya mücadele gösterecek. Peki, Bugün Gelinim Mutfakta 'da çeyrek altını kim kazandı? İşte, 27 Kasım Gelinim mutfakta puan durumu...