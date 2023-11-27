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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM || Bugün Gelinim Mutfakta 'da çeyrek altını kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.11.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 11:58

GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM || Bugün Gelinim Mutfakta 'da çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altın hafta içi her gün sahibini buluyor. Geçtiğimiz haftanın finalinde yapılan elemede yarışmaya veda eden gelin Gizem olmuştu. Haftanın ilk gününde ise Gelinim Mutfakta'da yeni gelin adayı ve kayınvalide dahil olacak. 4 Gelin adayı ve kayınvalideleri bugün yarışmada kıyasıya mücadele gösterecek. Peki, Bugün Gelinim Mutfakta 'da çeyrek altını kim kazandı? İşte, 27 Kasım Gelinim mutfakta puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM || Bugün Gelinim Mutfakta ’da çeyrek altını kim kazandı?

Kanal- D ekranlarının gündüz kuşağının en çok sevilen yarışmaları arasında yer alan, Nursel Ergin'in renkli sunumuyla izleyicinin severek takip ettiği Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde kıyasıya mücadele kaldığı yerden devam edecek. Haftanın finalinde elemenin yaşandığı ve yeni haftada, yeni yarışmacıların dahil olduğu programda günün birincisi kim olacak merak ediliyor. Peki, 27 Kasım Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM || Bugün Gelinim Mutfakta ’da çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi olarak, 10 altın bileziği kazanan isim Yeşim olurken, kayınvalidelerden ve Nursel Ergin'den en düşük puanları alarak yarışmaya veda eden isim Gizem oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM || Bugün Gelinim Mutfakta ’da çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 27 Kasım çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM || Bugün Gelinim Mutfakta ’da çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM PUAN DURUMU

24 Kasım Gelinim Mutfakta günlük puan durumu:

TUĞBA: 17

YEŞİM: 17

ALEYNA: 13

GİZEM: 7

GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM || Bugün Gelinim Mutfakta ’da çeyrek altını kim kazandı?
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