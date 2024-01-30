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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 30 OCAK 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 11:51

GELİNİM MUTFAKTA 30 OCAK 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta haftanın ikincinin gününde heyecan dorukta. Yeniden yarışmaya dahil olan Özlem ve kayınvalidesi gündem olmaya devam ederken, bugünkü bölümde Tuğba ve Gönül kayınvalide arasında ipler geriliyor. Kıran kırana devam eden mücadelede gelinler günün çeyrek altın ödülünü almak için mücadele veriyor. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, 30 Ocak günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 30 OCAK 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta bu hafta 14 altın bilezik veriyor. Geçtiğimiz hafta finalinde kura sonucunda gelinler bilezikleri kendi aralarında paylaşmış ve geriye kalan 4 bileziğin bir sonraki finalde verileceği açıklanmıştı. Bu noktada ise 14 altın bileziği almak isteyen gelinler kıyasıya mücadeleye devam ederken kayınvalideler de gelinlerini bulmak için çabalıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 30 OCAK 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 1312. BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 1312. Bölüm YAYINDA!

Mutfağı sarımsak kokusu kaplıyor!

Gönül Hanımın sarımsak maskesi olay oluyor. Kaynanalar odasını saran sarımsak kokusu İllalah ettiriyor!

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GELİNİM MUTFAKTA 30 OCAK 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA || 30 OCAK

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 1. gün çeyrek altını kazanan; YEŞİM oldu.

Gelinim Mutfakta haftanın ikinci gününde, günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını kazanan gelin ise henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 30 OCAK 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 30 OCAK YARIŞMACILARI

YEŞİM

TUĞBA

SELDA

ÖZLEM

GELİNİM MUTFAKTA 30 OCAK 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz hafta finalinde elenen gelin MELEHAT oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Haftanın en yüksek puanını toplayarak Altın bilezikleri alan gelinler SELDA, YEŞİM ve TUĞBA oldu.

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