Giriş Tarihi: 30.01.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
11:51
GELİNİM MUTFAKTA 30 OCAK 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?
Gelinim Mutfakta haftanın ikincinin gününde heyecan dorukta. Yeniden yarışmaya dahil olan Özlem ve kayınvalidesi gündem olmaya devam ederken, bugünkü bölümde Tuğba ve Gönül kayınvalide arasında ipler geriliyor. Kıran kırana devam eden mücadelede gelinler günün çeyrek altın ödülünü almak için mücadele veriyor. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, 30 Ocak günün özeti ve puan durumu!