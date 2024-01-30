GELİNİM MUTFAKTA 30 OCAK 👰🏻👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta bu hafta 14 altın bilezik veriyor. Geçtiğimiz hafta finalinde kura sonucunda gelinler bilezikleri kendi aralarında paylaşmış ve geriye kalan 4 bileziğin bir sonraki finalde verileceği açıklanmıştı. Bu noktada ise 14 altın bileziği almak isteyen gelinler kıyasıya mücadeleye devam ederken kayınvalideler de gelinlerini bulmak için çabalıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?