Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
11:51
GELİNİM MUTFAKTA 31 Ocak Çarşamba günü çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!
Gelinim Mutfakta haftanın üçüncü gününde heyecan dorukta! Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin yapılan yemekleri tadım yaparak derecelendirdiği yarışmada gün birincisi çeyrek altını almaya hak kazanıyor. Günün puanlarını Nursel Ergin ve kayınvalideler belirliyor. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, 31 Ocak günün özeti ve puan durumu!