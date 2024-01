GELİNİM MUTFAKTA 31 Ocak Çarşamba günü çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yayınlanmaya devam ediyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, her hafta Cuma günü final heyecanı yaşanıyor. Final öncesinde ise her gün bir çeyrek altın dağıtılmaya devam ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta 31 Ocak Çarşamba günü çeyrek altını kim kazandı?