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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 31 Ocak Çarşamba günü çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 11:51

GELİNİM MUTFAKTA 31 Ocak Çarşamba günü çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!

Gelinim Mutfakta haftanın üçüncü gününde heyecan dorukta! Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin yapılan yemekleri tadım yaparak derecelendirdiği yarışmada gün birincisi çeyrek altını almaya hak kazanıyor. Günün puanlarını Nursel Ergin ve kayınvalideler belirliyor. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, 31 Ocak günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 31 Ocak Çarşamba günü çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yayınlanmaya devam ediyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, her hafta Cuma günü final heyecanı yaşanıyor. Final öncesinde ise her gün bir çeyrek altın dağıtılmaya devam ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta 31 Ocak Çarşamba günü çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 31 Ocak Çarşamba günü çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 1313. BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 1313. Bölümde Ramise Hanımla ilgili şok iddialar, Nursel Ergin'i şaşkına uğratıyor!

Beyhan Hanım, Ramise Hanımı suçlayıcı bir olay anlatıyor. Bu anlatılanları dinleyen Nursel Ergin ise, şaşkınlıktan dona kalıyor!

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GELİNİM MUTFAKTA 31 Ocak Çarşamba günü çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA || 31 OCAK

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 1. gün kazananı; YEŞİM,

Gelinim Mutfakta 2. gün kazananı; TUĞBA oldu.

Gelinim Mutfakta 3. gün kazananı ise henüz açıklanmadı!

GELİNİM MUTFAKTA 31 Ocak Çarşamba günü çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 31 OCAK PUAN DURUMU

  • TUĞBA
  • YEŞİM
  • SELDA
  • ÖZLEM

Gelinim Mutfakta günün puan durumu henüz açıklanmadı!

GELİNİM MUTFAKTA 31 Ocak Çarşamba günü çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz hafta finalinde elenen gelin MELEHAT oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Haftanın en yüksek puanını toplayarak Altın bilezikleri alan gelinler SELDA, YEŞİM ve TUĞBA oldu.

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