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Giriş Tarihi: 04.01.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 13:04

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 4 Ocak 👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün puan durumu!

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında, Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor. Gündüz kuşağında izleyicinin severek takip ettiği programda bu hafta yarışmaya yeni gelin adayı Gülenay katıldı. Bu durum haftanın finalinde hangi yarışmacının eleneceği konusunda soru işaretleri yaratırken, bugün verilen puanlar yarınki final için belirleyici olacak. Peki, 4 Ocak Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin? İşte, günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 4 Ocak 👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün 1294. bölüm ile ekranlara gelecek. Sevilen programın yeni bölümünde kayınvalide Beyhan Hanımın, gelini Yeşim ile tartışması olay olacak. Haftanın dördüncü gününde çeyrek altın vermeye devam eden yarışma, yarın gerçekleşecek olan finalde 10 altın bilezik verecek. İşte, Gelinim Mutfakta günün puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 4 Ocak 👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 1294. BÖLÜM ÖZETİ

Gelinim Mutfakta 1294. Bölümde; Yeşim, Beyhan Hanımın emekli maaşını borçlara yatırmış!

Beyhan Hanım, kuşa dönmüş emekli maaşıyla Yeşim'e çıkışıyor. Yeşim ise, Beyhan Hanımın yaptığı borçları emekli maaşıyla ödediğini anlatıyor.

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GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 4 Ocak 👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 4 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim mutfakta da haftanın ilk gün kazananı; Aleyna

İkinci gün kazananı; Yeşim

Üçüncü günün kazananı; Tuğba olurken,

Haftanın dördüncü gününde kazanan isim henüz açıklanmadı!

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 4 Ocak 👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 4 OCAK PUAN DURUMU

4 Ocak puan durumu henüz belli olmadı. Ancak dünün puan durumu şöyle;

Tuğba gelin: 18

Yeşim gelin: 14

Aleyna gelin: 11

Gülenay gelin: 9

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 4 Ocak 👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün puan durumu!
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