Giriş Tarihi: 04.01.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
13:04
GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 4 Ocak 👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün puan durumu!
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında, Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor. Gündüz kuşağında izleyicinin severek takip ettiği programda bu hafta yarışmaya yeni gelin adayı Gülenay katıldı. Bu durum haftanın finalinde hangi yarışmacının eleneceği konusunda soru işaretleri yaratırken, bugün verilen puanlar yarınki final için belirleyici olacak. Peki, 4 Ocak Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin? İşte, günün özeti ve puan durumu!