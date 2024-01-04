GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 4 Ocak 👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün 1294. bölüm ile ekranlara gelecek. Sevilen programın yeni bölümünde kayınvalide Beyhan Hanımın, gelini Yeşim ile tartışması olay olacak. Haftanın dördüncü gününde çeyrek altın vermeye devam eden yarışma, yarın gerçekleşecek olan finalde 10 altın bilezik verecek. İşte, Gelinim Mutfakta günün puan durumu!