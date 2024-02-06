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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta 6 Şubat çeyrek altın kazanan gelin kim? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 10:56

Gelinim Mutfakta 6 Şubat çeyrek altın kazanan gelin kim? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 6 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Gelinim Mutfakta 6 Şubat çeyrek altın kazanan gelin kim? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

Bugün 1317.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 6 Şubat çeyrek altın kazanan gelin kim? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA 1317.BÖLÜM

Selda, kaynanası Fatma Hanım'ın oturdukları eve kiralık ilanı çıkardığını söyleyerek herkesi şaşkın bırakıyor!

Selda, kendisini öfkelendiren bir olayı gelinlerle paylaşıyor. Kaynanası Fatma Hanım'ın, kendilerinden habersiz oturdukları evi kiraya verdiğini söylüyor. İlandaki yazım hataları ise, gelinlerin diline düşüyor!

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Gelinim Mutfakta 6 Şubat çeyrek altın kazanan gelin kim? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN

1317. bölümde henüz puanlama sonlanmadığı için çeyrek altının sahibi gelin belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta 6 Şubat çeyrek altın kazanan gelin kim? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Henüz puan durumu belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

TUĞBA:

SELDA:

YEŞİM:

MELEK:

Gelinim Mutfakta 6 Şubat çeyrek altın kazanan gelin kim? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?
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