Giriş Tarihi: 08.12.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 11:47

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍽️ 8 Aralık Cuma || Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı, hangi gelin adayı elendi? PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta bugün korkutan anlara sahne oldu. Kayınvalidelerden Asiye Hanım fenalaşarak hastaneye kaldırıldı O anlara şahit olan Hacer Hanım ise panik ve endişe yaşadı. Haftanın finali bu olay sonrasında yapılacak mı merak edildi. . Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta bugün gün birincisine çeyrek altın verirken, haftanın kazanan ismine ise 10 altın bilezik verecek. Tüm hafta en az puan toplayan gelin adayı ise yarışmaya veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı, hangi gelin adayı elendi? İşte, Gelinim Mutfakta 8 Aralık sonuçları...