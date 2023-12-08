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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍽️ 8 Aralık Cuma || Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı, hangi gelin adayı elendi? PUAN DURUMU!
Giriş Tarihi: 08.12.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 11:47

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍽️ 8 Aralık Cuma || Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı, hangi gelin adayı elendi? PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta bugün korkutan anlara sahne oldu. Kayınvalidelerden Asiye Hanım fenalaşarak hastaneye kaldırıldı O anlara şahit olan Hacer Hanım ise panik ve endişe yaşadı. Haftanın finali bu olay sonrasında yapılacak mı merak edildi. . Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta bugün gün birincisine çeyrek altın verirken, haftanın kazanan ismine ise 10 altın bilezik verecek. Tüm hafta en az puan toplayan gelin adayı ise yarışmaya veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı, hangi gelin adayı elendi? İşte, Gelinim Mutfakta 8 Aralık sonuçları...

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍽️ 8 Aralık Cuma || Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı, hangi gelin adayı elendi? PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta haftanın finali bugün ekranlara gelecek. Hafta içi toplanan puanlar bugün 10 altın bileziğe giden yolda öncü olacak. Kazananın belirlendiği final gününde bir de eleme yaşanacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta 8 Aralık hangi gelin adayı elendi? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍽️ 8 Aralık Cuma || Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı, hangi gelin adayı elendi? PUAN DURUMU!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYRAK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı.

Dün ise kazanan isim Yeşim olmuştu.

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GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍽️ 8 Aralık Cuma || Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı, hangi gelin adayı elendi? PUAN DURUMU!

8 ARALIK FİNAL | GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Haftanın finalinde altın bilezikleri kazanan gelin henüz açıklanmadı.

Geçen haftanın finalinde 10 altın bileziği alan isim Aleyna olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍽️ 8 Aralık Cuma || Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı, hangi gelin adayı elendi? PUAN DURUMU!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde eleme heyecanı yaşandı ve elenen gelin adayı gün içinde açıklanacak.

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍽️ 8 Aralık Cuma || Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı, hangi gelin adayı elendi? PUAN DURUMU!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 8 ARALIK

Gelinim Mutfakta günün toplam puan durumu henüz açıklanmadı.

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