GELİNİM MUTFAKTA 👰🍝bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı? 26 ARALIK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Gelinim Muftakta'da haftanın ikinci gününde gelinler el lezzetlerini konuşturacaklar. Kayınvalideler ise tadım yaparken doğru puanları, doğru kişiye vererek yarışı birlikte sırtlayacaklar. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı yarışmasında dün çeyrek altını kazanan yarışmacı Tuğba olmuştu.Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?