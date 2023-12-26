Giriş Tarihi: 26.12.2023 09:59
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
09:59
GELİNİM MUTFAKTA 👰🍝bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı? 26 ARALIK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?
Gelinim Muftakta her gün Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ekranlara geliyor. Dört farklı gelinin yemekleriyle, maharetleriyle yarıştığı programda, kayınvalideleri yemekleri tadıyor ve puanlama yapıyor. Tadım esnasında her kayınvalide 1 ile 5 arasında puanlama yapabiliyor. En yüksek puanı kendi gelinine vermek isteyen kayınvalideler tadım sırasında zorlu anlar yaşayabiliyor. Hafta içi her gün yeni bölümde en yüksek puan alan gelinin ödül olarak çeyrek altının sahibi oluyor. Bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı? 26 ARALIK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?