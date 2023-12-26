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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 👰🍝bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı? 26 ARALIK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 09:59

GELİNİM MUTFAKTA 👰🍝bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı? 26 ARALIK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Gelinim Muftakta her gün Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ekranlara geliyor. Dört farklı gelinin yemekleriyle, maharetleriyle yarıştığı programda, kayınvalideleri yemekleri tadıyor ve puanlama yapıyor. Tadım esnasında her kayınvalide 1 ile 5 arasında puanlama yapabiliyor. En yüksek puanı kendi gelinine vermek isteyen kayınvalideler tadım sırasında zorlu anlar yaşayabiliyor. Hafta içi her gün yeni bölümde en yüksek puan alan gelinin ödül olarak çeyrek altının sahibi oluyor. Bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı? 26 ARALIK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 👰🍝bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı? 26 ARALIK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Gelinim Muftakta'da haftanın ikinci gününde gelinler el lezzetlerini konuşturacaklar. Kayınvalideler ise tadım yaparken doğru puanları, doğru kişiye vererek yarışı birlikte sırtlayacaklar. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı yarışmasında dün çeyrek altını kazanan yarışmacı Tuğba olmuştu.Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 👰🍝bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı? 26 ARALIK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Bugün çeyrek altını kazanan yarışmacı daha belli olamdı. Belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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GELİNİM MUTFAKTA 👰🍝bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı? 26 ARALIK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA | 26 ARALIK PUAN DURUMU

Puan durumu henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimzide yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 👰🍝bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı? 26 ARALIK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?
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GELİNİM MUTFAKTA 👰🍝bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı? 26 ARALIK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?
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