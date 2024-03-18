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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan isim kim?18 Mart 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu
Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 11:46

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan isim kim?18 Mart 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 18 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan isim kim?18 Mart 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

Bugün 1346.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan isim kim?18 Mart 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1346. BÖLÜM

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Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan isim kim?18 Mart 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?

Gelinim Mutfakta'nın 1346. bölümünde en yüksek puanı alarak gün birincisi olup çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan isim kim?18 Mart 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Puanlama henüz tamamlanmadığı için puan durumu belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan isim kim?18 Mart 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu
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