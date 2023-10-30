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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 30 EKİM PUAN DURUMU | KANAL-D Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?
Giriş Tarihi: 30.10.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 16:00

GELİNİM MUTFAKTA 30 EKİM PUAN DURUMU | KANAL-D Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde yeni yarışmacılarla başladı. Geçen haftanın finalinde Ceren ve Pınar veda etmişti. Bu hafta ise iki yeni gelin adayı ve iki kayınvalide katıldı. Nursel Engin'in renklü sunumuyla gerçekleşen gündüz kuşağının en sevilen yarışmalarından olan Gelinim mutfakta'da günün birincisi merak ediliyor. Peki, 30 Ekim Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün birincisi ve puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 30 EKİM | Gelinim Mutfakta günün çeyrek altın kazananı kim oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta yeni gelen gelin ve kayınvalidelerle birlikte nasıl bir hafta olacak merak ediliyor. Bugün yarışmada "Rize kavurması" ve "Mısırlı pilav" yapıldı. Yapılan yeekleri ilk olarak Nursel Engiin puanladı, ardından ise kayınvalideler yemeklere 1'den 5'e kadar olacak şekilde puan verdi. Peki, Gelinim Mutfakta 30 Ekim puan durumu ne? Yeni yarışmacılar kimler? İşte, yeni yarışmacılar ve günün kazanan ismi...

GELİNİM MUTFAKTA 30 EKİM | Gelinim Mutfakta günün çeyrek altın kazananı kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACILAR DAHİL OLDU

Gelinim Mutfakta yarışmasında geçtiğimiz haftanın finalinde Pınar 29 puan, Ceren ise 59 puan alarak yarışmaya veda etti.

Veda eden iki yarışmacının ardından yerine yeni gelinler katıldı.

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GELİNİM MUTFAKTA 30 EKİM | Gelinim Mutfakta günün çeyrek altın kazananı kim oldu?

Katılan yeni yarışmacı Aleyna haftanın ilk gününde kayınvalidesinden 5 puan almayı başardı.

GELİNİM MUTFAKTA 30 EKİM | Gelinim Mutfakta günün çeyrek altın kazananı kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde yeni katılan ikinci yarışmacı ise Ezgi oldu.

Ezgi ise kayınvalidesi Sultan Hanımdan ilk gününde 3 puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 30 EKİM | Gelinim Mutfakta günün çeyrek altın kazananı kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 30 Ekim çeyrak altını kazanan isim haftanın ilk gününde yarışmaya yeni katılan Aleyna oldu.

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