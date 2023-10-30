GELİNİM MUTFAKTA 30 EKİM PUAN DURUMU | KANAL-D Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?

Giriş Tarihi: 30.10.2023 16:00
Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
16:00
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde yeni yarışmacılarla başladı. Geçen haftanın finalinde Ceren ve Pınar veda etmişti. Bu hafta ise iki yeni gelin adayı ve iki kayınvalide katıldı. Nursel Engin'in renklü sunumuyla gerçekleşen gündüz kuşağının en sevilen yarışmalarından olan Gelinim mutfakta'da günün birincisi merak ediliyor. Peki, 30 Ekim Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün birincisi ve puan durumu...