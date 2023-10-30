GELİNİM MUTFAKTA 30 EKİM PUAN DURUMU | KANAL-D Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta yeni gelen gelin ve kayınvalidelerle birlikte nasıl bir hafta olacak merak ediliyor. Bugün yarışmada "Rize kavurması" ve "Mısırlı pilav" yapıldı. Yapılan yeekleri ilk olarak Nursel Engiin puanladı, ardından ise kayınvalideler yemeklere 1'den 5'e kadar olacak şekilde puan verdi. Peki, Gelinim Mutfakta 30 Ekim puan durumu ne? Yeni yarışmacılar kimler? İşte, yeni yarışmacılar ve günün kazanan ismi...