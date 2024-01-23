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Giriş Tarihi: 23.01.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 10:42

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugünkü çeyrek altını kazanan gelim kim? 23 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 23 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugünkü çeyrek altını kazanan gelim kim? 23 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

Bugün 1307.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugünkü çeyrek altını kazanan gelim kim? 23 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA 1307.BÖLÜM

Gelinler, Selda'nın Melahat'a olan tavrından dolayı çok sinirlendiler!

Melahat, gelinlere eşiyle düğünlerinin olmadığını söylüyor. Birkaç detay daha anlatan Melahat'a, Selda öyle bir şey yapıyor ki gelinler büyük tepki gösteriyorlar.

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GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugünkü çeyrek altını kazanan gelim kim? 23 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN

1307.bölüm en yüksek puan alarak çeyrek altın kazanan gelini henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugünkü çeyrek altını kazanan gelim kim? 23 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da puan durumu henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugünkü çeyrek altını kazanan gelim kim? 23 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?
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