GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugünkü çeyrek altını kazanan gelim kim? 23 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA 1307.BÖLÜM

Gelinler, Selda'nın Melahat'a olan tavrından dolayı çok sinirlendiler!

Melahat, gelinlere eşiyle düğünlerinin olmadığını söylüyor. Birkaç detay daha anlatan Melahat'a, Selda öyle bir şey yapıyor ki gelinler büyük tepki gösteriyorlar.