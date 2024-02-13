Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? 13 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ne?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:55

Gelinim Mutfakta bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? 13 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 13 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Gelinim Mutfakta bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? 13 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Bugün 1322.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? 13 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 1322. BÖLÜM

Şafak, Tuğba'yı kendisine kumpas kurmakla suçluyor!

Program başlamadan önce kulis karışıyor. Tuğba'nın kaza olarak nitelendirdiği olayda Başak'ın yayında giyeceği elbiseye şalgam dökülüyor. Şafak, bunun Tuğba'nın kurduğu bir kumpas olduğunu söylüyor!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gelinim Mutfakta bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? 13 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN KİM?

Puanlama henüz sonuçlanmadığı için çeyrek altını kazanan gelin belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? 13 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Bölüm henüz sonlanmadığı için puan durumu belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta bugünkü çeyrek altını kazanan gelin kim oldu? 13 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ne?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA