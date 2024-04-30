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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim açıklandı mı?30 Nisan 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu
Giriş Tarihi: 30.04.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 11:12

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim açıklandı mı?30 Nisan 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 30 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim açıklandı mı?30 Nisan 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

Bugün 1377.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim açıklandı mı?30 Nisan 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1377. BÖLÜM

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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim açıklandı mı?30 Nisan 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?

Gelinim Mutfakta'nın 1377. bölümünde en yüksek puanı alarak gün birincisi olup çeyrek altını kazanan gelini henüz açıklanmadı. Puanlama sonuçlandığında yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim açıklandı mı?30 Nisan 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

YEŞİM

DAMLA

SEDA

ALEYNA

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim açıklandı mı?30 Nisan 2024 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu
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