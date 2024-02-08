Giriş Tarihi: 08.02.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
11:55
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? ŞOK GELİŞME! Gelinim mutfakta 8 Şubat günün özeti ve puan durumu
Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde şok bir gelişme yaşanıyor. Yeşim'in aldığı karar stüdyodakileri şaşkına çevirirken, en büyük şaşkınlığı ise kayınvalide Beyhan hanım yaşıyor. Nursel Ergin'in yaptığı açıklama üzerine yarışmada dengeler değişecek mi? Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, 8 Şubat günün özeti ve puan durumu!