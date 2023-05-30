Giriş Tarihi: 30.05.2023 16:37
Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
16:38
Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği hangi gelin aldı? Gelinim Mutfakta 30 Mayıs 2023 puan durumu
Hafta içi her gün KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşan Gelinim Mutfakta günün birincisi olup çeyrek altını almaya hak kazanan isim merak ediliyor. Haftanın ikinci gününde gelinler kıran kırana bir mücadeleye girdi. Bugün kazanan gelin ve kayınvalidesi haftanın finalinde 7 altın bileziğe bir adım daha yaklaşmış olacak. Gelinim Mutfakta 30 Mayıs Salı günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin ve kayınvalide belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı? İşte, 30 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu.