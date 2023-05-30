Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği hangi gelin aldı? Gelinim Mutfakta 30 Mayıs 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU, ÇEYREĞİ HANGİ GELİN ALDI?

Gelinim Mutfakta 30 Mayıs yeni bölümde Amerikalı tavuk tarifini en iyi yapan gelin aynı zamanda çeyrek altının da sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta'da bugün tarifi en iyi hazırlayarak Nursel Ergin'den ve kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim Asiye oldu ve çeyrek altını almaya hak kazandı.