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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği hangi gelin aldı? Gelinim Mutfakta 30 Mayıs 2023 puan durumu
Giriş Tarihi: 30.05.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 16:38

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği hangi gelin aldı? Gelinim Mutfakta 30 Mayıs 2023 puan durumu

Hafta içi her gün KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşan Gelinim Mutfakta günün birincisi olup çeyrek altını almaya hak kazanan isim merak ediliyor. Haftanın ikinci gününde gelinler kıran kırana bir mücadeleye girdi. Bugün kazanan gelin ve kayınvalidesi haftanın finalinde 7 altın bileziğe bir adım daha yaklaşmış olacak. Gelinim Mutfakta 30 Mayıs Salı günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin ve kayınvalide belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı? İşte, 30 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu.

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği hangi gelin aldı? Gelinim Mutfakta 30 Mayıs 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta günün birincisi yeni haftanın ikinci gününde belli oldu. Tadım, puan, yorumlamanın ardından Nursel Ergin Gelinim Mutfakta günün birincisi olan ve çeyrek altını kazanan ismi açıkladı. Gelinim Mutfakta 30 Mayıs Salı günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin ve kayınvalide belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı? İşte, 30 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu.

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği hangi gelin aldı? Gelinim Mutfakta 30 Mayıs 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU, ÇEYREĞİ HANGİ GELİN ALDI?

Gelinim Mutfakta 30 Mayıs yeni bölümde Amerikalı tavuk tarifini en iyi yapan gelin aynı zamanda çeyrek altının da sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta'da bugün tarifi en iyi hazırlayarak Nursel Ergin'den ve kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim Asiye oldu ve çeyrek altını almaya hak kazandı.

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Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği hangi gelin aldı? Gelinim Mutfakta 30 Mayıs 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 MAYIS 2023

ASİYE- 20

KADER- 14

MİYASE-12

TUĞBA-11

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği hangi gelin aldı? Gelinim Mutfakta 30 Mayıs 2023 puan durumu
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Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği hangi gelin aldı? Gelinim Mutfakta 30 Mayıs 2023 puan durumu
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