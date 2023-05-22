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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? 22 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kazananı
Giriş Tarihi: 22.05.2023 18:26 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 18:27

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? 22 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kazananı

Hafta içi her gün KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşan Gelinim Mutfakta günün birincisi olup çeyrek altını almaya hak kazanan isim merak ediliyor. Haftanın ilk gününde gelinler kıran kırana bir mücadeleye girecek ve bugün kazanan gelin ve kayınvalidesi haftanın finalinde 7 altın bileziğe bir adım daha yaklaşmış olacak. Gelinim Mutfakta 22 Mayıs Pazartesi günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin ve kayınvalide belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı? İşte, 22 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu.

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? 22 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kazananı

Kayınvalideler gelinlerinin tabaklarını bulmaya çalışarak puanlama yaptığı Gelinim Mutfakta yarışmasına bugün katılan yeni yarışmacı ve kayınvalidesi ile rekabet dozu arttı. Tadım, puan, yorumlamanın ardından Nursel Ergin Gelinim Mutfakta günün birincisi olan ve çeyrek altını kazanan ismi açıkladı. Peki, Gelinim Mutfakta 22 Mayıs günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta Puan Durumu ve günün birincisi olan ve 7 altın bileziğe bir adım daha yaklaşan o isim ve kayınvalidesi.

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? 22 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kazananı

GELİNİM MUTFAKTA 22 MAYIS KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 22 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan 1446 bölümünde kayınvalidelerden ve Nursel Ergin'nden en yüksek puanı alarak birinci olan ve çeyrek altını almaya hak kazanan isim TUĞBA oldu.

Bugünün puan durumu şu şekilde:

Tuğba: 17

Ezgi: 16

Kader:15

Miyase: 3

Miyase -2 puan cezası alarak haftanın ilk günü puan taplasonunda 3 puanla sonuncu oldu.

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Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? 22 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kazananı

1146. BÖLÜM GELİNİM MUTFAKTA NURSEL ERGİN PUANLAMASI

Gelinim Mutfakta' nın bugün yayınlanan bölümünde gelinler cacıklı köfte tarifi ile birbirleriyle yarıştı. Nursel Ergin' in gelinlerin tabakları hakkında puan tablosu şu şeklide;

Ezgi: 5

Tuğba: 4

Kader: 3

Miyase: 1

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? 22 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kazananı
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