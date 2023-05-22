Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? 22 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kazananı

Hafta içi her gün KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşan Gelinim Mutfakta günün birincisi olup çeyrek altını almaya hak kazanan isim merak ediliyor. Haftanın ilk gününde gelinler kıran kırana bir mücadeleye girecek ve bugün kazanan gelin ve kayınvalidesi haftanın finalinde 7 altın bileziğe bir adım daha yaklaşmış olacak. Gelinim Mutfakta 22 Mayıs Pazartesi günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin ve kayınvalide belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı? İşte, 22 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu.