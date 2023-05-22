Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? 22 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kazananı

Kayınvalideler gelinlerinin tabaklarını bulmaya çalışarak puanlama yaptığı Gelinim Mutfakta yarışmasına bugün katılan yeni yarışmacı ve kayınvalidesi ile rekabet dozu arttı. Tadım, puan, yorumlamanın ardından Nursel Ergin Gelinim Mutfakta günün birincisi olan ve çeyrek altını kazanan ismi açıkladı. Peki, Gelinim Mutfakta 22 Mayıs günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta Puan Durumu ve günün birincisi olan ve 7 altın bileziğe bir adım daha yaklaşan o isim ve kayınvalidesi.