Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 10:50

GELİNİM MUTFAKTA 13 EKİM PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, 10 bileziği kim kazandı, yarışmaya hangi gelin veda etti?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti soruları haftanın finalinde gündem oldu. Hafta içi her gün 13.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanan programda haftanın finali geldi çattı. Birinci ve elenen isimler tek tek açıklanıyor. Altın bilezikleri kazanan yarışmacı, yarışmaya veda eden gelin ve kayınvalide kim Nursel Ergin açıklıyor. Peki, 20 Ekim 2023 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte, 20 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu ile buu hafta yarışmaya veda eden o isim...