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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 13 EKİM PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, 10 bileziği kim kazandı, yarışmaya hangi gelin veda etti?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 10:50

GELİNİM MUTFAKTA 13 EKİM PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, 10 bileziği kim kazandı, yarışmaya hangi gelin veda etti?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti soruları haftanın finalinde gündem oldu. Hafta içi her gün 13.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanan programda haftanın finali geldi çattı. Birinci ve elenen isimler tek tek açıklanıyor. Altın bilezikleri kazanan yarışmacı, yarışmaya veda eden gelin ve kayınvalide kim Nursel Ergin açıklıyor. Peki, 20 Ekim 2023 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte, 20 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu ile buu hafta yarışmaya veda eden o isim...

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 20 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan yarışmacısı kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta 20 Ekim 2023 puan durumu ile haftanın kazananı belli oluyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla günün en yüksek puanını alan gelin çeyrek altın alırken, haftanın finalinde en yüksek puanını alan gelin 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta kim elendi, yarışmaya hangi gelin ve kaynana veda etti soruları merak ediliyor. Peki, 20 Ekim bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte, puan tablosu ve haftanın kazanan gelini ve kayınvalidesi…

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 20 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan yarışmacısı kim oldu, kim elendi?

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da geçen hafta tam 90 puan toplayarak haftanın birincisi olan gelin Yeşim oldu. Bu hafta birinci olan gelin henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 20 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan yarışmacısı kim oldu, kim elendi?

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında geçen hafta Özlem gelin elenmişti. Bu hafta yarışmaya veda eden gelin ve kayınvalide henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 20 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan yarışmacısı kim oldu, kim elendi?

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Geçen hafta Cansu ve Tuğba eşit puana ulaşmış ve aralarında kura çekilmişti. Kurada Cansu çıkarak çeyrek altının sahibi olmuştu. Bugün çeyreği alan gelin adayı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 20 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 10 bileziği kazanan yarışmacısı kim oldu, kim elendi?
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