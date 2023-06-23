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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 23 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu
Giriş Tarihi: 23.06.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 13:27

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 23 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugün belli oluyor. Rakiplerinden daha düşük puan alan gelin ise yapıma veda edecek. Haftanın birincisi ve elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyenler, Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti sorusunu gündeme taşıdı. Beş gün boyunca istenen yemekleri en lezzetli şekilde yaparak en yüksek puanı elde eden gelin, 7 altın bileziğe kavuşacak. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 23 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 23 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu

Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği programda, 7 altın bileziği kazanan yarışmacı ile elenen gelin ve kayınvalidesi bugün belli olacak. İzleyiciler ise her hafta olduğu gibi bu Cuma da Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, 7 altın bileziği kim aldı sorularına yanıt arıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 23 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 23 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklanınca habere eklenecektir.

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 23 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu

GEÇEN HAFTA GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTIN KAZANAN GELİN KİM?

En yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin "Tuğba" oldu. Geçtiğimiz gün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim ise "Gamze" olmuştu.

Hafta toplamında yüksek puanları alıp 7 altın bileziği kazanan gelin de "Tuğba" oldu. Geçtiğimiz hafta 7 altın bileziği kazanan yarışmacı Miyase olmuştu.

Gelinim Mutfakta'ya veda eden gelinleri "Suzan ve Gamze" oldu. Sezon finali öncesinde adını finale yazdıran ilk gelin Tuğba, ikinci gelin ise Miyase oldu.

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 23 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu
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