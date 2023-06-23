Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği programda, 7 altın bileziği kazanan yarışmacı ile elenen gelin ve kayınvalidesi bugün belli olacak. İzleyiciler ise her hafta olduğu gibi bu Cuma da Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, 7 altın bileziği kim aldı sorularına yanıt arıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 23 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu