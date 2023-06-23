Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugün belli oluyor. Rakiplerinden daha düşük puan alan gelin ise yapıma veda edecek. Haftanın birincisi ve elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyenler, Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti sorusunu gündeme taşıdı. Beş gün boyunca istenen yemekleri en lezzetli şekilde yaparak en yüksek puanı elde eden gelin, 7 altın bileziğe kavuşacak. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 23 Haziran Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu