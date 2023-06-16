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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Haziran 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 11:17

Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Haziran 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı sorusu yanıt aramaya başladı. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanmakta olan yarışma programı, her Cuma olduğu gibi bugün de haftanın final bölümü ile ekranda olacak. Nursel Ergin'in sunumuyla izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim bugün belli olacak. 16 Haziran 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı soruları yapımın sıkı takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz hafta 7 altın bileziği kazanan yarışmacı Miyase olurken, dünün kazananı Gamze oldu. Peki, 16 Haziran 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte, merak edilen tüm bu detaylar…

Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Haziran 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 16 Haziran 2023 puan durumu gündemdeki yerini aldı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği program, bugün haftanın final bölümü ile izleyici karşısında olacak. Hafta boyunca yarışan 5 gelin arasından en yüksek puan alanı 7 altın bileziği evine götürecek. En düşük puana sahip olan yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta kim elendi, yarışmaya kim veda etti sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz hafta Kader elenirken, 7 bileziğin sahibi Miyase olmuştu. Yeni haftanın birincisi ve elenen yarışmacı bugün netleşecek. Peki, 26 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta kim kazandı, bilezikleri kim aldı? İşte, puan durumu ile altınları kazanan isim…

Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Haziran 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

16 HAZİRAN 2023 | GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı. Bu haftanın kazanan yarışmacısı açıklandığında hbaerimize eklenecektir.

Geçtiğimiz hafta ise haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi MİYASE olmuştu.

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Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Haziran 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz gün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim ise Gamze olmuştu.

Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Haziran 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

16 HAZİRAN 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 237. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana henüz belli olmadı. Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen gelin ve kaynana açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Haziran 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 16 HAZİRAN 2023

Gelinim Mutfakta 16 Haziran 2023 puan durumu henüz açıklanmadı. Düne ait puan tablosu ise şu şekilde:

Gamze: 17

Suzan: 14

Tuğba: 11

Miyase: 9

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