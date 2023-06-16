Giriş Tarihi: 16.06.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 11:17

Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Haziran 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı sorusu yanıt aramaya başladı. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanmakta olan yarışma programı, her Cuma olduğu gibi bugün de haftanın final bölümü ile ekranda olacak. Nursel Ergin'in sunumuyla izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim bugün belli olacak. 16 Haziran 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı soruları yapımın sıkı takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz hafta 7 altın bileziği kazanan yarışmacı Miyase olurken, dünün kazananı Gamze oldu. Peki, 16 Haziran 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte, merak edilen tüm bu detaylar…