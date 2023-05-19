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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? 19 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 19.05.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 16:11

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? 19 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı sorusu yanıt arıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarının öğlen kuşağını domine eden programı Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim, Cuma günü belirleniyor. Geçen hafta Miyase 7 altın bileziği eve götürürken, dünün kazananı Ezgi oldu. 19 Mayıs 2023 puan durumu Gelinim Mutfakta elenen isim ve altın bilezikleri alacak yarışmacıyı belirleyecek. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte haftanın finali hakkında detaylar

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? 19 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi, yarışmaya kim veda etti soruları yanıt arıyor. Geçen hafta kimse elenmezken, 7 bileziğin sahibi Miyase olmuştu. 19 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? İşte puan durumu ile konu hakkında detaylar

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? 19 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

19 MAYIS 2023 | GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da elenen gelin Merve Tekin oldu. Talihsiz bir hafta geçiren Gelinim Mutfakta Merve göz yaşları içinde yarışmaya veda etti. Hafta boyunca 73 puanla eşit puanı toplayan Miyase, Ezgi ve Tuğba üç gelin arasında bilezikleri alan kişiyi belirlemek için kura çekildi. Kura sonucunda haftanın şanslı ismi yeni yarışmacı Ezgi oldu. Gelinim Mutfakta günün birincisi olarak çeyrek altını alan gelin ise Miyase oldu.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? 19 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz gün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim ise Ezgi olmuştu.

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? 19 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

19 MAYIS 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? 19 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU HAFTALIK

Ezgi – 61

Tuğba – 55

Miyase – 52

Merve – 48

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