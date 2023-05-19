Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? 19 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı sorusu yanıt arıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarının öğlen kuşağını domine eden programı Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim, Cuma günü belirleniyor. Geçen hafta Miyase 7 altın bileziği eve götürürken, dünün kazananı Ezgi oldu. 19 Mayıs 2023 puan durumu Gelinim Mutfakta elenen isim ve altın bilezikleri alacak yarışmacıyı belirleyecek. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte haftanın finali hakkında detaylar