Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? 19 Mayıs 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

19 MAYIS 2023 | GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da elenen gelin Merve Tekin oldu. Talihsiz bir hafta geçiren Gelinim Mutfakta Merve göz yaşları içinde yarışmaya veda etti. Hafta boyunca 73 puanla eşit puanı toplayan Miyase, Ezgi ve Tuğba üç gelin arasında bilezikleri alan kişiyi belirlemek için kura çekildi. Kura sonucunda haftanın şanslı ismi yeni yarışmacı Ezgi oldu. Gelinim Mutfakta günün birincisi olarak çeyrek altını alan gelin ise Miyase oldu.