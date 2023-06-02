Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Haziran puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, 7 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta 2 Haziran puan durumu ile gündemdeki yerini aldı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği gelin kaynana yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Hafta boyunca istenen yemekleri en lezzetli şekilde yapmak için tüm hünerlerini sergileyen gelinler arasından en yüksek puan alan isim 7 altın bileziğin sahibi oluyor. En düşük puana sahip olan gelin ise yapıma veda ediyor. Haftanın finali gelip çatarken yarışmanın sıkı takipçileri Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın birincisi ve elenen yarışmacı bugün belli oluyor. Peki, 2 Haziran 2023 Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı? İşte, altınları kazanan isim…