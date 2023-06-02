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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Haziran puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, 7 altın bileziği kim aldı?
Giriş Tarihi: 02.06.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 11:55

Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Haziran puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, 7 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, 7 altın bileziği kim aldı soruları her Cuma olduğu gibi bu Cuma da yanıt aramaya başladı. Kanal D'de yayınlanan yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan programda, bugün 7 altın bileziği kazanan yarışmacı belli olacak. Bu noktada yapımın sıkı takipçileri Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı sorularını gündeme taşıdı. Haftanın birincisi ve elenen isim 2 Haziran puan durumu açıklandıktan sonra ortaya çıkacak. Peki, 2 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Haziran puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, 7 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta 2 Haziran puan durumu ile gündemdeki yerini aldı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği gelin kaynana yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Hafta boyunca istenen yemekleri en lezzetli şekilde yapmak için tüm hünerlerini sergileyen gelinler arasından en yüksek puan alan isim 7 altın bileziğin sahibi oluyor. En düşük puana sahip olan gelin ise yapıma veda ediyor. Haftanın finali gelip çatarken yarışmanın sıkı takipçileri Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın birincisi ve elenen yarışmacı bugün belli oluyor. Peki, 2 Haziran 2023 Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı? İşte, altınları kazanan isim…

Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Haziran puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, 7 altın bileziği kim aldı?

2 HAZİRAN 2023 | GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı. Bu haftanın kazanan yarışmacısı açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

Geçtiğimiz hafta ise haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi KADER olmuştu.

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Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Haziran puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, 7 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz gün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim ise Tuğba olmuştu.

Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Haziran puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, 7 altın bileziği kim aldı?

2 HAZİRAN 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'dan bu hafta elenen yarışmacı da henüz netleşmedi. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Haziran puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, 7 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 HAZİRAN 2023

2 Haziran 2023 puan durumu henüz belli değil. 1 Haziran 2023 puan durumu ise şöyle omuştu:

Tuğba: 21

Miyase: 13

Kader: 8

Asiye: 7

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