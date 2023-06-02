Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Haziran puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, 7 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, 7 altın bileziği kim aldı soruları her Cuma olduğu gibi bu Cuma da yanıt aramaya başladı. Kanal D'de yayınlanan yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan programda, bugün 7 altın bileziği kazanan yarışmacı belli olacak. Bu noktada yapımın sıkı takipçileri Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı sorularını gündeme taşıdı. Haftanın birincisi ve elenen isim 2 Haziran puan durumu açıklandıktan sonra ortaya çıkacak. Peki, 2 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte, detaylar…