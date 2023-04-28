Giriş Tarihi: 28.04.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 15:43

İŞTE O İSİM! Gelinim Mutfakta kim elendi? 28 Nisan puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu haftanın finali nedeniyle yanıt aramaya başladı. Gelin-kayınvalide yarışma programı hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği programda her Cuma 7 altın bilezik sahibini buluyor. Bugün haftanın final bölümü ekranlardaki yerini aldı. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı soruları yanıt aramaya başladı. 28 Nisan puan durumu ile kazanan ve elenen yarışmacı netleşmiş olacak. Peki, 28 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim aldı? İşte, yanıtı!