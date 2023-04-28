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Haberler Fotohaber İŞTE O İSİM! Gelinim Mutfakta kim elendi? 28 Nisan puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 15:43

İŞTE O İSİM! Gelinim Mutfakta kim elendi? 28 Nisan puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu haftanın finali nedeniyle yanıt aramaya başladı. Gelin-kayınvalide yarışma programı hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği programda her Cuma 7 altın bilezik sahibini buluyor. Bugün haftanın final bölümü ekranlardaki yerini aldı. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı soruları yanıt aramaya başladı. 28 Nisan puan durumu ile kazanan ve elenen yarışmacı netleşmiş olacak. Peki, 28 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim aldı? İşte, yanıtı!

İŞTE O İSİM! Gelinim Mutfakta kim elendi? 28 Nisan puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta 28 Nisan puan durumu için araştırmalar hız kazandı. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanacak. Yarışmanın sıkı takipçileri Gelinim Mutfakta kim elendi sorusuna yanıt aramaya başladı. Hafta boyunca ter döken gelinlerden en yüksek puan alanı 7 altın bileziğin sahibi olurken en düşük puana sahip yarışmacı programdan elenecek. Çeyrek altın ile bilezikleri kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün belli olacak. Peki, 28 Nisan 2023 Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı? İşte, altınları kazanan isim…

İŞTE O İSİM! Gelinim Mutfakta kim elendi? 28 Nisan puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı?

28 NİSAN 2023 | GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi belli oldu!

Bu haftanın kazanan yarışmacısı MİYASE oldu.

Geçtiğimiz hafta ise bilezikleri Hatice kazanmıştı.

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İŞTE O İSİM! Gelinim Mutfakta kim elendi? 28 Nisan puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kazanan isim MİYASE oldu.

Geçtiğimiz gün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim yine Miyase olmuştu.

İŞTE O İSİM! Gelinim Mutfakta kim elendi? 28 Nisan puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı?

28 NİSAN 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu haftada Gelinim Mutfakta'da elenen yarışmacı olmadı.

İŞTE O İSİM! Gelinim Mutfakta kim elendi? 28 Nisan puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU 28 NİSAN 2023

MİYASE: 18 puan

MERVE ADALI: 8 puan

TUĞBA: 17 puan

MERVE TEKİN: 8 puan

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