Giriş Tarihi: 04.08.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 13:53

Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yarışma programı yeni sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği yapım, her Cuma olduğu gibi bugün de haftanın final bölümü ile ekranda yerini aldı. Yapımın sıkı takipçileri 4 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı sorularına yanıt aramaya başladı. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim sorgulamaları hız kazandı. 7 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim son dakiak bugün belli olacak. Peki, 4 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte, yanıtı…