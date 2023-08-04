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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 13:53

Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yarışma programı yeni sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği yapım, her Cuma olduğu gibi bugün de haftanın final bölümü ile ekranda yerini aldı. Yapımın sıkı takipçileri 4 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı sorularına yanıt aramaya başladı. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim sorgulamaları hız kazandı. 7 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim son dakiak bugün belli olacak. Peki, 4 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte, yanıtı…

Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta 4 Ağustos 2023 puan durumu haftanın final bölümü olması sebebiyle araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen programda, hafta boyunca yarışan gelinlerden en yüksek puan alan isim 7 altın bileziğin sahibi olacak. Rakiplerinden daha düşük puan alan gelin ve kayınvalidesi ise yarışmaya veda edecek. Bu noktada ise Gelinim Mutfakta kim elendi, yarışmaya kim veda etti soruları gündemdeki yerini almış durumda. Yeni haftanın birincisi ve elenen yarışmacı bugün netleşecek. Peki, 4 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte, puan durumu ile altınları kazanan isim…

Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

4 AĞUSTOS 2023 | GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

4 AĞUSTOS 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 1185. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin ve kayınvalidesi henüz netlşmedi. Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen gelin ve kaynana belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 4 AĞUSTOS 2023

Gelinim Mutfakta 4 Ağustos 2023 puan durumu da henüz açıklanmadı. 3 Ağustos 2023 puan durumu ise şöyle:

Tuğba: 19

Elif: 17

Melike: 12

Elanur: 11

Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?
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