Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
14:46
Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? 16 Şubat 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta haftanın birincisi
Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti sorularının yanıt bulacağı haftanın finali geldi çattı. Bugün birinci olan gelin ve elenen isim Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. Final bölümünde on altın bilezik sahibinin kollarını süslerken bir gelin ve kayınvalide ise yarışmaya veda edecek. Tuğba, Yeşim, Şafak ve Gözde arasında kıyasıya rekabet hız kesmiyor. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte, 16 Şubat Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu…