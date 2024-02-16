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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? 16 Şubat 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta haftanın birincisi
Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 14:46

Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? 16 Şubat 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta haftanın birincisi

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti sorularının yanıt bulacağı haftanın finali geldi çattı. Bugün birinci olan gelin ve elenen isim Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. Final bölümünde on altın bilezik sahibinin kollarını süslerken bir gelin ve kayınvalide ise yarışmaya veda edecek. Tuğba, Yeşim, Şafak ve Gözde arasında kıyasıya rekabet hız kesmiyor. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte, 16 Şubat Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu…

Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? 16 Şubat 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta haftanın birincisi

Gelinim Mutfakta 16 Şubat puan durumu ile haftanın kazananı belli oluyor. Hafta başından beri gerilim ve kaosunun eksik olmadığı yarışmada haftanın final gününde 10 altın bilezik verilecek. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta kim elendi, yarışmaya hangi gelin ve kaynana veda etti soruları merak ediliyor. Peki, 16 Şubat bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte, puan tablosu ile tüm merak edilenler…

Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? 16 Şubat 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta haftanın birincisi

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın birincisi olan gelin adayı henüz açıklanmadı. Açıklandığında eklenecektir.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? 16 Şubat 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta haftanın birincisi

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta elenen gelin adayı henüz belli olmadı. Açıklandığında eklenecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? 16 Şubat 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta haftanın birincisi

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın final gününde çeyrek altını almaya hak kazanan gelin henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? 16 Şubat 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta haftanın birincisi

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 16 şubat 2024
Gelinim Mutfakta 16 Şubat 2024 puan durumu henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Yeşim:

Tuğba:

Şafak:

Gözde:

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