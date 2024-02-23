Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
10:50
Gelinim Mutfakta kim elendi, Yeşim mi yoksa Tuğba mı? Gelinim Mutfakta 23 Şubat hafta finalinde 10 altın bilezik kazananı...
Gelinim Mutfakta hafta finali geldi çattı. Tüm hafta boyunca kıyasıya mücadele eden gelin adaylarından en başarılı olan finalde verilecek 10 altın bilezik ile ödüllendirilirken, bir gelin adayı ise yarışmaya veda eden isim olacak. Eleme potasında yer alan isimler arasında yarışmanın vazgeçilmez iki ismi Tuğba ve Yeşim'de yer alıyor. Peki, Gelinim mutfakta bugün kim elendi, Yeşim mi yoksa Tuğba mı? Gelinim Mutfakta 23 Şubat hafta finalinde 10 altın bileziği kim aldı?