Gelinim Mutfakta kim elendi, Yeşim mi yoksa Tuğba mı? Gelinim Mutfakta 23 Şubat hafta finalinde 10 altın bilezik kazananı...

Gelinim Mutfakta hafta finalinde kıyasıya mücadele devam ediyor. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanlandırma yaptığı yarışmada son adıma gelindi. Bugün alınan puanlar 10 altın bileziğe giden yola bir adım olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün altın bilezikleri kim kazandı, hangi gelin adayı elendi? Yeşim mi yoksa Tuğba mı yarışmaya veda edecek? İşte, detaylar…