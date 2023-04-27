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Haberler Fotohaber GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi fragmanında ne oluyor?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 23:06 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 23:07

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi fragmanında ne oluyor?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 38. Bölüm fragmanı izle tek araştırması hız kazandı. Her Perşembe günü ekranlara gelen Show TV dizisinin başrollerini Ertan Saban, Devrim Özkan ve Özge Özberk paylaşıyor. Son bölümde " Sadi'nin oğluyla geçiremediği yıllarını ve oğlunun hastalığını düşünen Songül hiç istemediği bir kararın eşiğinde bulur kendini… " Gelsin Hayat Bildiği Gibi 38. bölüm fragmanı izle ekranı ile vatandaşlar yeni bölümde ne olacağını öğrenmek istiyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı izle ekranı

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi fragmanında ne oluyor?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı hakkında araştırmalar dizinin son bölümünün sona ermesiyle birlikte hızlandı. Son bölümde "Araz beklemediği bir zamanda karşısında gördüğü annesiyle konuşmaya karar verir." Show TV dizisi uzun süredir Perşembe akşamlarının en çok izlenilen dizileri arasında yer alıyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 38. bölüm fragmanı izle ekranı

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi fragmanında ne oluyor?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 37. BÖLÜM KONUSU

Sadi öğrendiği gerçekle yüzleşmeye çalışırken Songül ise bu süreçte Payaslı'ya destek olur.

Sadi'nin oğluyla geçiremediği yıllarını ve oğlunun hastalığını düşünen Songül hiç istemediği bir kararın eşiğinde bulur kendini…

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi fragmanında ne oluyor?

Can babasının düşmeye bağlı kalıcı bir hasarı olduğunu öğrenir. Sadi'nin olayı öğrenmesiyle inşaat şirketini pek hoş saatler beklemez.

Araz beklemediği bir zamanda karşısında gördüğü annesiyle konuşmaya karar verir.

Mert'in rahatsızlığı Derya'yı günden güne üzerken Asuman ise kötülüklerinde sınır tanımamaya başlar.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi fragmanında ne oluyor?

Songül'le Derya'yı birbirlerinden habersiz birbirine düşürmeye çalışan Asuman'ın her hamlesi boşa çıksa da gün sonunda en büyük zaferini kazanır.

Servet içeriden çıkamayacağını anladığında her şeyin bittiğini sanan Sadi ile Songül'e yeni bir plan hazırlar.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi fragmanında ne oluyor?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 38. BÖLÜM KONUSU

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