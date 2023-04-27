GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi fragmanında ne oluyor?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 38. Bölüm fragmanı izle tek araştırması hız kazandı. Her Perşembe günü ekranlara gelen Show TV dizisinin başrollerini Ertan Saban, Devrim Özkan ve Özge Özberk paylaşıyor. Son bölümde " Sadi'nin oğluyla geçiremediği yıllarını ve oğlunun hastalığını düşünen Songül hiç istemediği bir kararın eşiğinde bulur kendini… " Gelsin Hayat Bildiği Gibi 38. bölüm fragmanı izle ekranı ile vatandaşlar yeni bölümde ne olacağını öğrenmek istiyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm fragmanı izle ekranı