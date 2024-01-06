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Haberler Fotohaber Gençlik ve Bakanlığı personel alım ilanı başvuruları için son 2 gün! GSB personel başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 10:27

Gençlik ve Bakanlığı personel alım ilanı başvuruları için son 2 gün! GSB personel başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler?

Yeni yıl ile birlikte birçok Bakanlık personel alım ilanlarını yayınladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı da bunlardan biri oldu. Bakan Osman Aşkın Bak, yeni yıl için 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör alınacağını duyurdu. GSB personel alımı ilan edildikten sonra birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. GSB personel alımı ne zaman, şartları neler işte detaylarda…

Gençlik ve Bakanlığı personel alım ilanı başvuruları için son 2 gün! GSB personel başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak yeni yılda yeni kadro müjdesini verdi. Birçok kişinin detaylarını merakla beklediği ilan için başvurular başladı. Başvuruların bitmesine kısa bir süre kaldı. İşte GSB personel alımına ilişkin ayrıntılar

Gençlik ve Bakanlığı personel alım ilanı başvuruları için son 2 gün! GSB personel başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler?

GSB 1071 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU SON 2 GÜN, NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığınca sözleşmeli olarak görevlendirilecek gençlik çalışanı alımı başvuruları 29 Aralık 2023- 8 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurular da e-Devlet ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden yapılıyor olacak.

GSB PERSONEL BAŞVURU EKRANI

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Gençlik ve Bakanlığı personel alım ilanı başvuruları için son 2 gün! GSB personel başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler?

GSB GENÇLİK ÇALIŞANI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,
6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

Gençlik ve Bakanlığı personel alım ilanı başvuruları için son 2 gün! GSB personel başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler?

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, 10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
12) Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak.

Gençlik ve Bakanlığı personel alım ilanı başvuruları için son 2 gün! GSB personel başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler?

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ

Bakan Osman Aşkın Bak'ın yaptığı açıklamayla ilerleyen süreçte 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenörü bakanlığın bünyesine alacaklarını açıkladı.

Bakan Bak, bakanlığın diğer çalışmalarına ilişkin de şunları söyledi:

"Türk sporunu yükseltmek, güçlendirmek, geliştirmek adına katkı ve destekleriyle etkin rol oynayan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, fiziksel altyapısı ve uygulama prensipleriyle evrensel tasarımlı spor alanlarının yaygınlaşması ilkesinden hareketle, özel gereksinimi olan bireylere ve ilgili kuruluşlara mevzuat kapsamında mali katkı sağlıyor. Tüm bu hizmetlerin sunulmasının karşısındaki en önemli tehdit yasa dışı bahis aktörleridir. Bilindiği üzere, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın ruhsat vermediği kişi veya kişiler tarafından spor müsabakalarına dayalı olarak oynatılan tüm bahis oyunları yasa dışı bahistir."

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