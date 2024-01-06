Giriş Tarihi: 06.01.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
10:27
Gençlik ve Bakanlığı personel alım ilanı başvuruları için son 2 gün! GSB personel başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler?
Yeni yıl ile birlikte birçok Bakanlık personel alım ilanlarını yayınladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı da bunlardan biri oldu. Bakan Osman Aşkın Bak, yeni yıl için 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör alınacağını duyurdu. GSB personel alımı ilan edildikten sonra birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. GSB personel alımı ne zaman, şartları neler işte detaylarda…