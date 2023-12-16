8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF HABERLERİ 2023 | 8. Yargı Paketi maddeleri ile genel af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 16.12.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 08:28

8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği Adalet Bakanlığı bünyesinde detaylı bir çalışma ile hazırlanıyor ve kanun teklifi haline getiriliyor. Bu kapsamda genel af son dakika haberleri takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklaması ile duyurulan ve 60'tan fazla maddenin hazırlandığı yargı paketinde genel af var mı merak ediliyor. Mahkumlar ve aileleri duyuruları gündemde. Peki, genel af çıkacak mı, ne zaman çıkacak, 8. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, neler var? İşte, düzenlemede son durum!