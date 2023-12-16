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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF HABERLERİ 2023 | 8. Yargı Paketi maddeleri ile genel af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 16.12.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 08:28

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF HABERLERİ 2023 | 8. Yargı Paketi maddeleri ile genel af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği Adalet Bakanlığı bünyesinde detaylı bir çalışma ile hazırlanıyor ve kanun teklifi haline getiriliyor. Bu kapsamda genel af son dakika haberleri takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklaması ile duyurulan ve 60'tan fazla maddenin hazırlandığı yargı paketinde genel af var mı merak ediliyor. Mahkumlar ve aileleri duyuruları gündemde. Peki, genel af çıkacak mı, ne zaman çıkacak, 8. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, neler var? İşte, düzenlemede son durum!

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF HABERLERİ 2023 | 8. Yargı Paketi maddeleri ile genel af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

8. Yargı paketi son dakika af haberleri: Mahkumlar ve yakınlarının gündeminde gelecek yargı paketinde af olup olmayacağı merak ediliyor. TBMM'ye sunulması beklenen kanun teklifi için detaylı çalışma Bakanlık gündeminde devam ediyor. Genel af çıkacak mı araştırılıyor. 8. Yargı paketi maddeleri ile beklenen çalışmalar konuşulmaya başladı. Adalet Bakanlığı'nın çalışmayı sunması bekleniyor. Peki, 8. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, genel af ne zaman çıkacak? İşte, son durum…

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF HABERLERİ 2023 | 8. Yargı Paketi maddeleri ile genel af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ GELİYOR!

''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Taslağı'' için sona yaklaşılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" çalışmanın yoğunluğu ifade edilmişti.

An itibarıyla beklenen maddeler şöyle:

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8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF HABERLERİ 2023 | 8. Yargı Paketi maddeleri ile genel af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
  • 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.
  • Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.
  • Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.
  • 1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.
  • Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.
  • Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.
8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF HABERLERİ 2023 | 8. Yargı Paketi maddeleri ile genel af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
  • Hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek.
  • Denetimli serbestlik süresi 3 yılla sınırlandırılacak.
  • Hükümlülerden 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar, maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler ve 70 yaşını bitirmiş olanlar, koşullu salıverilme için cezaevlerinde geçirmeleri gereken sürenin beşte üçünü ceza infaz kurumlarında geçirmeleri halinde denetimli serbestlikten yararlanabilecek.
  • Kadına şiddetle mücadele kanununda düzenlenen zorlama hapsine itiraz yoluna ilişkin düzenleme yapılacak.
  • Makul sürede yargılanma hakkının ihlâl edildiği iddiasıyla yapılmış ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla AYM'de derdest olan bireysel başvurular ile AYM'nin incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verdiği bireysel başvurular bakımından da Tazminat Komisyonu'na başvuru imkânı getirilecek.
8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF HABERLERİ 2023 | 8. Yargı Paketi maddeleri ile genel af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
  • Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi hâlli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Halihazırda ikinci defa mükerrer olanlar şartlı tahliyeden yararlanamıyor; cezalarının tamamı kadar süre cezaevlerinde kaldıktan sonra tahliye olabiliyorlardı. Teklifle mahkumların ikinci defa mükerrer oldukları cezalarının tamamı kadar değil, dörtte üçü kadar cezaevinde kalmalarının önü açılacak. Denetimli serbestlikten yararlanamayan ikinci kez mükerrer olan hükümlüler denetimli serbestlikten de yararlanabilecek.
  • Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak arabulucu olabilecek.
  • İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılarak, parasal sınırlarda yeniden değerleme oranında artırma yapılması sonucunda belirlenen miktarlarda bin TL'nin altı dikkate alınmayacak.
  • Bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı üzerine ilk derece mahkemesince verilen kararlar ile Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden verilen kararlara karşı, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temyize başvurulabilecek.
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