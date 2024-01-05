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Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 15:34

GİB 1271 personel alımı yapıyor: Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

GİB personel alımı başvuru tarihleri, şatları ve kadroları araştırılmaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2024 yılı için personel alacağını duyurdu. İlan yayımlandığı andan itibaren ilana başvuracak adaylar ilanın detaylarını merak ediyor. Yeni yıl itibarıyla birçok Bakanlık ve Başkanlık bünyesinde personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

GİB 1271 personel alımı yapıyor: Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

GİB 1271 gelir uzmanı alımı yapacak. Bünyesine istihdam etmek üzerine 1271 personel alan Gelir İdaresi Daire Başkanlığından alım ilanının detayları bekleniyor. Gözler Başkanlığa çevrildi. İşte Gelir İdaresi Başkanlığı ilanı detayları…

GİB 1271 personel alımı yapıyor: Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

GİB 1271 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 1271 gelir uzman yardımcısı alımı yapacak.

Yayımlanan ilana göre, GİB personel alımı başvuru işlemleri 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.

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GİB 1271 personel alımı yapıyor: Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

GİB 1271 personel alımı yapıyor: Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

SINAV TARİHİ VE YERİ

- Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

- Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinden ilan edilecektir.

GİB 1271 personel alımı yapıyor: Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konuları şöyledir:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;

Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk,

Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas

Hukuku (Genel Hükümler).

İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası

Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali

Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

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