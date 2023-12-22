GİB personel alımı başvuru şartları yayında! 1271 Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) gelir uzman yardımcısı alımı ne zaman?

GİB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yayınladığı ilan ile 1271 gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Adaylar, başvuru işlemlerini belirtilen tarihlerde http://sinav.gib.gov.tr adresindeki Online Sınav Sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek olup adaylarda KPSS puan şartı aranacak. Şimdi binlerce aday Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadro dağılımı gibi detayları sorguluyor. Peki, 1271 Gelir İdaresi Başkanlığı GİB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte detaylar.