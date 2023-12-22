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Haberler Fotohaber GİB personel alımı başvuru şartları yayında! 1271 Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) gelir uzman yardımcısı alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.12.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 15:15

GİB personel alımı başvuru şartları yayında! 1271 Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) gelir uzman yardımcısı alımı ne zaman?

GİB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yayınladığı ilan ile 1271 gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Adaylar, başvuru işlemlerini belirtilen tarihlerde http://sinav.gib.gov.tr adresindeki Online Sınav Sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek olup adaylarda KPSS puan şartı aranacak. Şimdi binlerce aday Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadro dağılımı gibi detayları sorguluyor. Peki, 1271 Gelir İdaresi Başkanlığı GİB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte detaylar.

GİB personel alımı başvuru şartları yayında! 1271 Gelir İdaresi Başkanlığı GİB gelir uzman yardımcısı alımı ne zaman?

GİB personel alımı başvuru şartları 2024 yılı alımları kapsamında araştırılmaya başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 1271 gelir uzman yardımcısı alımı yapacağına dair ilan yayımladı. Söz konusu ilan ile birlikte Gelir İdaresi 1271 personel alımı detayları belli oldu. Başvuru sürecinde aranan şartlardan biri de KPSS sınav puanı olacak. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar kurum tarafından yapılacak sınava katılacak. Peki, GİB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte, detaylar...

GİB personel alımı başvuru şartları yayında! 1271 Gelir İdaresi Başkanlığı GİB gelir uzman yardımcısı alımı ne zaman?

GİB 1271 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 1271 gelir uzman yardımcısı alımı yapacak.

Yayımlanan ilana göre, GİB personel alımı başvuru işlemleri 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.

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GİB personel alımı başvuru şartları yayında! 1271 Gelir İdaresi Başkanlığı GİB gelir uzman yardımcısı alımı ne zaman?

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

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GİB personel alımı başvuru şartları yayında! 1271 Gelir İdaresi Başkanlığı GİB gelir uzman yardımcısı alımı ne zaman?

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

GİB personel alımı başvuru şartları yayında! 1271 Gelir İdaresi Başkanlığı GİB gelir uzman yardımcısı alımı ne zaman?

GİB SINAV TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU

- Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

- Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

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