Giriş Tarihi: 03.08.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 17:00

Gökçen Fırat kimdir? İlk Kadın Amiral olan Gökçen Fırat kaç yaşında, nereli ve eski görevleri neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleşen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından YAŞ'ta albayların terfileri ve görev sürelerinin uzatılmasının yanı sıra generallerin atama dosyaları konuları da ele alındı. 2'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak olurken, YAŞ'ta bir ilk yaşandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda kurmay albay Gökçen Fırat, Yüksek Askeri Şura kararıyla ilk kadın amiral oldu. Peki, Gökçen Fırat kimdir? İlk Kadın Amiral olan Gökçen Fırat kaç yaşında, nereli ve eski görevleri neler?