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Haberler Fotohaber Gökçen Fırat kimdir? İlk Kadın Amiral olan Gökçen Fırat kaç yaşında, nereli ve eski görevleri neler?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 17:00

Gökçen Fırat kimdir? İlk Kadın Amiral olan Gökçen Fırat kaç yaşında, nereli ve eski görevleri neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleşen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından YAŞ'ta albayların terfileri ve görev sürelerinin uzatılmasının yanı sıra generallerin atama dosyaları konuları da ele alındı. 2'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak olurken, YAŞ'ta bir ilk yaşandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda kurmay albay Gökçen Fırat, Yüksek Askeri Şura kararıyla ilk kadın amiral oldu. Peki, Gökçen Fırat kimdir? İlk Kadın Amiral olan Gökçen Fırat kaç yaşında, nereli ve eski görevleri neler?

Gökçen Fırat kimdir? İlk Kadın Amiral olan Gökçen Fırat kaç yaşında, nereli ve eski görevleri neler?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan önderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilen YAŞ toplantısı kararları belli oldu. 3 saat süren toplantı sonucunda açıklanan YAŞ kararlarına göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Peki, Gökçen Fırat kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Gökçen Fırat kimdir? İlk Kadın Amiral olan Gökçen Fırat kaç yaşında, nereli ve eski görevleri neler?

İLK KADIN AMİRAL GÖKÇEN FIRAT KİMDİR?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.

Gökçen Fırat ilk kadın Amiral oldu.

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Gökçen Fırat kimdir? İlk Kadın Amiral olan Gökçen Fırat kaç yaşında, nereli ve eski görevleri neler?
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Gökçen Fırat kimdir? İlk Kadın Amiral olan Gökçen Fırat kaç yaşında, nereli ve eski görevleri neler?
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