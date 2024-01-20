Giriş Tarihi: 20.01.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
11:08
Gökhan Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Yüksel’in hayatı ve kariyeri
Ak Parti Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel hayatı ve kariyeri ile gündemdeki isimler arasında yerini aldı. Mimarlık mesleğine devam eden siyasi isim, mimarlığın yanı sıra Jeofizik Mühendisliği bölümünden de mezun oldu. 7. Dönem İlçe Başkanı olarak görev yapan Yüksel'in eğitim bilgileri, çalıştığı alanlar ve ilgi alanları merak ediliyor. Peki; Gökhan Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hakkında tüm merak edilenler…