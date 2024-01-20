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Haberler Fotohaber Gökhan Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Yüksel’in hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 20.01.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 11:08

Gökhan Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Yüksel’in hayatı ve kariyeri

Ak Parti Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel hayatı ve kariyeri ile gündemdeki isimler arasında yerini aldı. Mimarlık mesleğine devam eden siyasi isim, mimarlığın yanı sıra Jeofizik Mühendisliği bölümünden de mezun oldu. 7. Dönem İlçe Başkanı olarak görev yapan Yüksel'in eğitim bilgileri, çalıştığı alanlar ve ilgi alanları merak ediliyor. Peki; Gökhan Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, hakkında tüm merak edilenler…

Gökhan Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Yüksel’in hayatı ve kariyeri

İstanbul Şişli doğumlu Gökhan Yüksel, mesleğine ek olarak spor hayatında da yer aldı. Futbol geçmişi de bulunan isim, Ak Parti Şişli İlçe Başkanı olarak görev yapıyor. Partinin birçok alanında görev alan Gökhan Yüksel'in biyografisi, hayatı ve kariyeri trend aramalar listesinde. Peki; Gökhan Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar…

Gökhan Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Yüksel’in hayatı ve kariyeri

GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?

1976 Şişli - İstanbul doğumlu aslen Kastamonu olup eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi (İSİS) İngilizce Hazırlık Bölümü - Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlamış iyi derecede İngilizce bilen evli ve iki çocuk babasıdır.

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Gökhan Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Yüksel’in hayatı ve kariyeri

2013 yılından itibaren AK Parti'de, sırasıyla İlçe Yönetim Kurlu Üyeliği, 5. Ve 6. Mali ve İdari İşler Birim Başkanlığı, 2019 Yerel seçimleri İlçe Belediye Meclis Üyeliği görevinden sonra 7. Dönem İlçe Başkanı olarak görev yaptı. Kastamonu Dayanışma Derneği (KASDER) Genel Başkan Yardımclığı Görevini Yürütmektedir.

Gökhan Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Yüksel’in hayatı ve kariyeri

Aynı zamanda spor hayatında yer alarak Kuştepe Spor Kulübü Tüm yaş grupları takım kaptanlığı - Ümit Milli Futbol Takım Aday Kadrosu Anadoluhisarı Spor Kulübü TFF 2.Ligi, Çıksalın Spor Kulübü ve İGDAŞ Spor Kulüblerinde futbol geçmişi bulunmaktadır

Gökhan Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Yüksel’in hayatı ve kariyeri
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