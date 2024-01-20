Gökhan Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gökhan Yüksel’in hayatı ve kariyeri

İstanbul Şişli doğumlu Gökhan Yüksel, mesleğine ek olarak spor hayatında da yer aldı. Futbol geçmişi de bulunan isim, Ak Parti Şişli İlçe Başkanı olarak görev yapıyor. Partinin birçok alanında görev alan Gökhan Yüksel'in biyografisi, hayatı ve kariyeri trend aramalar listesinde. Peki; Gökhan Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar…