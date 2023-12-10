GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM FRAGMANI İZLE EKRANI: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! İşte gelecek hafta yaşanacaklar

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı son olarak 117. Bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölünde neler olacağını merak eden izleyiciler Gönül Dağı 118. Bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yöneldi. Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı aile, dram, komedi ve romantik türlerindeki yapım, her hafta Cumartesi günü ekranlara geliyor. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 118. Bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…