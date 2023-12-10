GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM FRAGMANI İZLE EKRANI: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! İşte gelecek hafta yaşanacaklar

Gönül Dağı 118. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı son olarak 117. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı buluşturan yapımın son bölümünde Veysel, babasının ölümü yüzünden abisi Kenan'ı suçlamaya devam eder ve ailesiyle evden ayrılır. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 118. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...