Giriş Tarihi: 04.02.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
01:07
GÖNÜL DAĞI 126. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Gönül Dağı 126. Bölüm fragmanı heyecanı başladı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı buluşturan dizide son olarak Taner ve Selma, kayalıklardan düşen Yasemin'i hastaneye yetiştirmiş ve Selma, yaptığı kötülükleri öğrendiği halde yaşam mücadelesi veren Yasemin'e destek olmuştu. Peki, Gönül Dağıyeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, yeni bölüm fragmanına dair tüm merak edilenler...