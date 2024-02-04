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Haberler Fotohaber GÖNÜL DAĞI 126. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 04.02.2024 01:07 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 01:07

GÖNÜL DAĞI 126. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Gönül Dağı 126. Bölüm fragmanı heyecanı başladı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı buluşturan dizide son olarak Taner ve Selma, kayalıklardan düşen Yasemin'i hastaneye yetiştirmiş ve Selma, yaptığı kötülükleri öğrendiği halde yaşam mücadelesi veren Yasemin'e destek olmuştu. Peki, Gönül Dağıyeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, yeni bölüm fragmanına dair tüm merak edilenler...

GÖNÜL DAĞI 126. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yayınlanan son bölümün ardından gündeme geldi. Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artarken Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Gönül Dağı 125. bölüm fragmanı ve son bölüme dair merak edilenler…

GÖNÜL DAĞI 126. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

GÖNÜL DAĞI 125. BÖLÜM FRAGMANI

Gönül Dağı 125. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

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GÖNÜL DAĞI 126. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

GÖNÜL DAĞI 125. BÖLÜM KONUSU

Taner ve Selma, kayalıklardan düşen Yasemin'i hastaneye yetiştirir. Selma, yaptığı kötülükleri öğrendiği halde yaşam mücadelesi veren Yasemin'e destek olur. Yasemin yaşayacak mıdır?

GÖNÜL DAĞI 126. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Veysel, dolandırıldığı gerçeğiyle yüzleşirken ailesiyle gerilim yaşar. Veysel parasını geri alabilmek için Musti'nin peşine düşer. Veysel, Musti'yi bulduğunda ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 126. bölüm fragmanı heyecanı: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Hüseyin, Adile'nin evinden asla ayrılamayacağını düşünürken beklenmedik bir kaza gerçekleşir. Hüseyin ve ailesi Ramazan'ın evine gider.

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