Gönül Dağı 131. Bölüm izle ekranı: Taner ve Selma evleniyor! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

Giriş Tarihi: 16.03.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
18:23
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı 131. Bölüm izle ekranı 16 Mart 2024 Cumartesi akşamı aktif hale geliyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı yapımda bu hafta, Taner ve Selma evlenir ve balayı için İstanbul'a gider. Selami ise Ramazan ayı için organizasyon sorumlusu olur. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler ekran karşısında yerini aldı. Yapımı yayın saatinde izleyemeyecek olanlar ise arama motorlarına yöneldi. İşte, 16 Mart 2024 TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…