Gönül Dağı 131. Bölüm izle ekranı: Taner ve Selma evleniyor! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

TRT 1'in Köprü Film imzalı dizisi Gönül Dağı 131. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 131. Bölümde Taner ve Selma nihayet muradına erer. İkili balayı için İstanbul'a gider. Filiz ve Erkan ise mezun oldukları liseye pilav gününe giderler. İkili İrem ve Çetin ile karşılaşır. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde TRT 1 ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.