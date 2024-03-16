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Haberler Fotohaber Gönül Dağı 131. Bölüm izle ekranı: Taner ve Selma evleniyor! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle
Giriş Tarihi: 16.03.2024 18:22 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 18:23

Gönül Dağı 131. Bölüm izle ekranı: Taner ve Selma evleniyor! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı 131. Bölüm izle ekranı 16 Mart 2024 Cumartesi akşamı aktif hale geliyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı yapımda bu hafta, Taner ve Selma evlenir ve balayı için İstanbul'a gider. Selami ise Ramazan ayı için organizasyon sorumlusu olur. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler ekran karşısında yerini aldı. Yapımı yayın saatinde izleyemeyecek olanlar ise arama motorlarına yöneldi. İşte, 16 Mart 2024 TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Gönül Dağı 131. Bölüm izle ekranı: Taner ve Selma evleniyor! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

TRT 1'in Köprü Film imzalı dizisi Gönül Dağı 131. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 131. Bölümde Taner ve Selma nihayet muradına erer. İkili balayı için İstanbul'a gider. Filiz ve Erkan ise mezun oldukları liseye pilav gününe giderler. İkili İrem ve Çetin ile karşılaşır. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde TRT 1 ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Gönül Dağı 131. Bölüm izle ekranı: Taner ve Selma evleniyor! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE!

Anadolu'nun tertemiz aşklarının, unutulmaya yüz tutmuş efsanelerinin, toprak kokan hikayelerinin anlatıldığı TRT 1 dizisi Gönül Dağı, 20. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

16 Mart 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Gönül Dağı 131. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 131. Bölüm izle ekranı: Taner ve Selma evleniyor! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

GÖNÜL DAĞI 131. BÖLÜM ÖZETİ

Taner ve Selma, balayı için İstanbul'a gider. Balayı sırasında ikili neler yaşayacaktır?

Gönül Dağı 131. Bölüm izle ekranı: Taner ve Selma evleniyor! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

Elif aşerdiğini Kenan'a söyler. Bu sefer kolay yerden geldi diye sevinen Kenan amcaoğullarının yardımıyla ne yapacaktır?

Gönül Dağı 131. Bölüm izle ekranı: Taner ve Selma evleniyor! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle

Filiz ve Erkan, mezun oldukları liseye pilav gününe giderler. İrem ve Çetin ile karşılaşan ikili ne yapacaktır?

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