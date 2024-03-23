Giriş Tarihi: 23.03.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
20:10
Gönül Dağı 132. Bölüm izle: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD
Gönül Dağı 132. Bölüm izle TRT 1 ekranlarında yerini aldı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı buluşturan dizi cumartesi akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alıyor. Amcaoğulları deprem çalışması ile ilgili yazılım sistemi geliştirmeye karar verir. Diğer tarafta ise Kaya Ailesi gelini olarak Selma, ilk iftar yemeğine bütün aileyi misafir edecektir. İşte, Gönül Dağı son bölüm full izle ekranı.