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Haberler Fotohaber Gönül Dağı 132. Bölüm izle: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD
Giriş Tarihi: 23.03.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 20:10

Gönül Dağı 132. Bölüm izle: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

Gönül Dağı 132. Bölüm izle TRT 1 ekranlarında yerini aldı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı buluşturan dizi cumartesi akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alıyor. Amcaoğulları deprem çalışması ile ilgili yazılım sistemi geliştirmeye karar verir. Diğer tarafta ise Kaya Ailesi gelini olarak Selma, ilk iftar yemeğine bütün aileyi misafir edecektir. İşte, Gönül Dağı son bölüm full izle ekranı.

Gönül Dağı 132. Bölüm izle: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

Gönül Dağı yeni bölüm izle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Her hafta cumartesi günü ekranlara gelen yapımda bu hafta Keriman'ın dönüşüyle birlikte Selami eşine karşı yabancılık çeker. Japonya'dan misafirleri gelen Keriman'a amcaoğulları yardım eder. İşte, Gönül Dağı 132. bölüm izle full izle, kesintisiz, tek parça, HD izle ekranı…

Gönül Dağı 132. Bölüm izle: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

23 Mart Cumartesi günü yayınlanan bölümü izlemek için:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 132. Bölüm izle: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

GÖNÜL DAĞI 132. BÖLÜM KONUSU

Amcaoğulları deprem çalışması ile ilgili yazılım sistemi geliştirmeye karar verir. Yazılım sistemini kurmaya çalışırken zorluk yaşayan amcaoğulları ne yapacaktır?

Gönül Dağı 132. Bölüm izle: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

Kaya Ailesi gelini olarak Selma, ilk iftar yemeğine bütün aileyi misafir edecektir. İftar hazırlığı sırasında neler olacaktır?

Gönül Dağı 132. Bölüm izle: TRT 1 dizi ekranı ile Gönül Dağı son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

Keriman'ın dönüşüyle birlikte Selami eşine karşı yabancılık çeker. Japonya'dan misafirleri gelen Keriman'a amcaoğulları yardım eder. Ramazan'ın misafirlerden birini yanlışlıkla kaybetmesiyle neler yaşanacaktır?

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