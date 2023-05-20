GÖNÜL DAĞI 98. BÖLÜM İZLE EKRANI: Rıfat hırsızlıkla suçlanıyor! TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm full HD izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 98. bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi oyuncuların paylaştığı dizinin 20 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan 98. Bölümünde Rıfat, tarlasına güvenerek kendisine emanet edilen parayı tüp bebek tedavisi için kullanır. Tarla satılmadan paranın sahibi çıkagelir ve Rıfat'ı hırsızlıkla suçlar. Dizinin sıkı takipçileri, TRT 1 dizi izle ekranı ile full HD, tek parça Gönül Dağı 98. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.